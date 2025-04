Corinthians registra menos de 40 mil pessoas na Arena contra o Racing-URU e encerra sequência de 33 jogos

Na noite da última quinta-feira, a sequência do Corinthians de mais de 30 jogos colocando mais de 40 mil pessoas na Neo Química Arena chegou ao fim. Na vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, a torcida alvinegra colocou 38.815 pessoas no estádio.

O tempo chuvoso e frio em São Paulo, junto ao horário do jogo às 19h (de Brasília) - horário em que muitos brasileiros ainda estão saindo do trabalho -, pesaram no baixo público na Arena na última quinta-feira.

Esse foi, ainda, o pior público na Neo Química Arena neste ano. Até então, a pior marca de 2025 em Itaquera era de 40.591 torcedores, número registrado na derrota para o Huracán, da Argentina, ainda na primeira rodada da Sul-Americana.

A última vez que o Corinthians havia colocado menos de 40 mil pessoas na Neo Química Arena foi em julho do ano passado, no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o público foi de 37.689 torcedores pagantes.

O Timão detinha uma sequência de 33 jogos consecutivos com mais de 40 mil pessoas na Arena. Tal contagem iniciou-se na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 1, em julho do ano passado, quando a Fiel Torcida colocou 43.241 torcedores na casa corintiana.

Neste período, o Corinthians disputou jogos por Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil e, claro, Copa Sul-Americana. Ao longo de tal recorte, foram 22 vitórias, com oito empates e somente três derrotas.

Um dos públicos de destaque durante tal sequência de jogos foi registrado na vitória alvinegra por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela 32ª rodada da Série A, em novembro de 2024. Ao todo, foram 46.085 pagantes presentes no estádio em Itaquera.

Já na atual temporada, a Fiel Torcida quebrou o recorde de público da Neo Química Arena duas vezes. A primeira vez aconteceu no clássico contra o Santos, ainda na fase de grupos do Paulistão, quando Memphis Depay e Neymar se encontraram. 47.695 torcedores acompanharam a vitória corintiana por 2 a 1 contra o rival.

Um mês depois, o recorde foi quebrado mais uma vez. A torcida fez uma linda festa no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, e a Arena registrou um público de 48.196 pagantes. Na ocasião, o Timão saiu campeão após segurar o empate sem gols, uma vez que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Apesar da marca abaixo na última quinta-feira, o Timão registra números expressivos quanto ao público nesta temporada. Além de já ter quebrado o recorde, como mencionado acima, a equipe já levou mais de 600 mil torcedores ao estádio em 2025.

O Corinthians, agora, terá uma sequência de dois jogos fora de casa. Primeiro, o Alvinegro encara o Flamengo às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Depois, pega o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h30, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A Fiel Torcida estará presente no Rio de Janeiro, uma vez que todos os ingressos para a torcida visitante já foram esgotados.