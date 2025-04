Palmeiras: Há vida sem Estêvão? Resgate dentro do elenco pode ser saída

No dia em que completou 18 anos, Estêvão marcou um gol na vitória do Palmeiras sobre o Bolívar, na Libertadores. No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini debateram o quanto o time ainda precisa do atacante, que vai para o Chelsea após o Super Mundial

Ambos destacaram que Estêvão não tem sido o destaque individual da boa fase do Palmeiras, que chegou a sete vitórias seguidas em todas as competições.

Alicia: Caminhos que não passam pelo Estêvão

O Palmeiras vai montando um time que, no papel, em termos de potencial, pode viver sem o Estêvão. [...] Hoje, o Facundo Torres está bem, mais de 20 jogos seguidos, o Flaco López já foi artilheiro em 2024 e é o desse ano. Então, o Palmeiras vai encontrando caminhos que não passam mais pelo Estêvão.

Sem dúvida, faz muita falta, mas o Palmeiras vem produzindo outro atletas promissores da base e fez contratações que têm muito para dar certo. [...] Até jogadores por quem não se dava mais nada, de quem a torcida já tinha desistido, como o Felipe Anderson e o Giay, estão brilhando.

Alicia Klein

Massini: Abel monta times com brilho de vários

Existe uma consistência no trabalho. Das sete vitórias seguidas do Palmeiras hoje, em qual o Estêvão acabou com o jogo? Em nenhuma delas. Então, começa a aparecer um, outro, jogadores que estão jogando bem, fazendo bons jogos. Isso é um caminho que o Abel monta para os times dele. [...] Aparece o Flaco, no outro jogo foi o Facundo, no outro jogo o Weverton pegou o pênalti.

Paulo Massini

