PSG x Nice: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Francês

Com o título do Campeonato Francês garantido, o Paris Saint-Germain recebe o Nice, nesta sexta-feira, pela 31ª rodada do torneio local. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

ONDE ASSISTIR



O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Derniers jours pour réserver vos places et assister au match face à l'OGC Nice, vendredi, au Parc des Princes ! ???? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2025

POSIÇÕES NA TABELA



PSG - 78 pontos em 30 jogos - 1º lugar



Nice - 51 pontos em 30 jogos - 5º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián, Vitinhae João Neves; Dembélé, Kvaratskhelia e Doué



Técnico: Luis Enrique

Nice: Bulka; Clauss, Abdelmonem, Bard e Ndayishimiye; Ali Abdi, Rosario e Boudaoui; Bouanani, Laborde e Boga.



Técnico: Franck Haise

ARBITRAGEM



Willy Delajod será o encarregado do apito do confronto, Philippe Jeanne e Erwan Finjean estarão como auxiliares e Eric Wattellier será o responsável pelo VAR.