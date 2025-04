Luisão pode aproveitar carência no Santos para voltar a jogar após mais de dois meses

O Santos deve ter novidades na escalação para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Na defesa, Luisão pode voltar a ganhar uma chance após mais de dois meses.

O zagueiro não entra em campo desde o dia 16 de fevereiro, quando disputou o segundo tempo da vitória de 3 a 1 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Desde então, ficou apenas no banco de reservas.

Luisão chegou ao Alvinegro Praiano no começo do ano, mas recebeu apenas três chances com Pedro Caixinha, sendo uma como titular. O português entendia que o jogador de 21 anos estava com a parte emocional abalada após algumas falhas.

Para piorar a situação do garoto, Zé Ivaldo e Gil se firmaram no miolo de zaga santista. Assim, o reforço perdeu espaço de vezes.

O cenário, porém, pode mudar neste final de semana. César Sampaio, que está dirigindo o Santos interinamente após a demissão de Caixinha, está estudando mudanças no time titular depois da derrota de 2 a 1 para o São Paulo.

O sistema defensivo vem sendo bastante criticado, especialmente a lateral direita. Nem Leo Godoy nem JP Chermont se firmaram na posição. Assim, Luisão pode surgir com uma alternativa. Ele vem sendo testado nos treinos.

No Novorizontino, o defensor jogou várias vezes mais aberto pela direita, mas em uma linha de três zagueiros, algo que também pode ser testado por Sampaio no Santos. Neste caso, quem jogaria de ala direita seria Gabriel Bontempo. Luisão só jogou como lateral direito de fato nas categorias de base.

O Santos recebe o Bragantino no domingo, ás 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Peixe aparece na 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Massa Bruta está em quarto lugar, com dez pontos.