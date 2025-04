Refugiados do Malawi disputam campeonato com camisas doadas pelo Santos

O Santos foi representado na YDS Pre-Season Cup, competição que ocorreu na cidade de Blandtyre, em Malawi. Técnicos e professores da Ubuntu Nation School, projeto educacional que oferece aulas de futebol, matemática e inglês voltadas para crianças refugiadas em Dzaleka, participaram do torneio com camisas doados pelo Peixe.

No início do ano, o Alvinegro Praiano, em parceria com a ONG Fraternidade sem Fronteiras, que presta assistência às crianças refugiadas no continente africano, doou 30 camisas para os jovens do projeto.

A iniciativa partiu de Gilberto e Selma Afonso, santistas e voluntários da organização, que, ao visitar o campo em Dzaleka, conheceu o técnico Bahati Isalimya Malaki, ex-jogador de futebol africano e torcedor declarado do Santos. Ao saber de sua história, o casal comunicou o presidente Marcelo Teixeira, que decidiu ajudar.

"Agradecemos muito pelas camisas. Temos muitos talentos por aqui, mas, infelizmente, ainda precisamos de equipamentos como bolas, camisas e chuteiras. O Santos está nos ajudando demais, nossas crianças estão aproveitando. Isso é importante, pois traz também uma repercussão mundial para o nosso projeto. Levaremos o clube para sempre em nossos corações", celebrou Malaki.

Foto: Divulgação/Ubuntu Nation School

"É um projeto muito bonito, que atende cerca de 940 crianças no campo de refugiados, além de gerar diversos empregos aos adultos. Nós sentimos as dificuldades que eles enfrentam, por isso, é importante termos campanhas humanitárias voltadas para o desenvolvimento desses jovens. A iniciativa do Santos, que se tornou o primeiro clube do Brasil a colocar uma ação oficial dentro de uma escolinha de refugiados em um país da África Subsaariana, mostra o quanto o esporte é transformador na vida das pessoas", disse Gilberto.

O modelo das camisas doadas homenageia quando o Santos viajou à Nigéria, em 1969, para disputar uma partida amistosa com a seleção do Meio-Oeste do país africano. O local, que estava em meio a um conflito armado, parou para ver o Rei do Futebol.

"O Santos é uma marca mundial. Temos muito orgulho da nossa história, da qual o continente africano ocupa um capítulo importante. Por isso, além de ajudarmos um projeto tão essencial, estamos resgatando uma grande memória do futebol. Queremos oferecer novas oportunidades a essas crianças por meio do esporte", declarou Marcelo Teixeira, presidente do Peixe.

Em julho, o Santos fará uma nova doação para as crianças do Ubuntu Nation School. Serão entregues 110 uniformes completos (camisas, shorts e meias), totalizando 440 itens. Além disso, a Fraternidade sem Fronteiras arrecadou fundos para distribuir chuteiras às crianças, somando mais de 550 peças, no total, para serem levadas.