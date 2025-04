Hugo Souza tece elogios a Dorival Jr: 'Grande técnico e ser humano'

Dorival Jr nem assinou contrato com o Corinthians, mas já tem moral no vestiário da equipe.

O que aconteceu

O goleiro Hugo Souza teceu elogios ao treinador, com quem trabalhou em 2022, quando ainda estava no Flamengo.

O professor Dorival, eu trabalhei com ele no Flamengo, ele estava na Seleção Brasileira agora, então não é à toa. É um grande profissional, um grande ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer. Se for ele que possa vir a ser o nosso comandante, as portas estão abertas, será muito bem-vindo. Tenho certeza que virá para agregar, assim como se for qualquer outro nome, temos certeza que virá para nos ajudar, e vamos receber da melhor forma. Hugo, após a vitória por 1 a 0 contra o Racing (URU).

O ex-técnico da seleção brasileira tem a aprovação de mais atletas do grupo.

O UOL apurou que o nome de Dorival agrada a maior parte do elenco corintiano.

Representantes do Corinthians e do treinador têm reunião na noite de hoje para definir detalhes do contrato e decidir se avançam na negociação.

Se os detalhes burocráticos avançarem, Dorival poderá ser anunciado ainda nesta sexta pelo Timão.