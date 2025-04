São Paulo vence o Brasília e larga na frente nas oitavas de final do NBB

Nesta quinta-feira, o São Paulo derrotou o Brasília por 66 a 62, no Ginásio do MorumBIS, e abriu 1 a 0 na série melhor de cinco das oitavas de final do NBB. O destaque da partida foi Bennett, com 19 pontos, cinco assistências e três rebotes.

13º colocado na fase regular do NBB, o Tricolor enfrenta o quarto colocado Brasília em busca de avançar na competição.

Agora, os dois próximos jogos da série acontecem na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal: segunda-feira (28), às 20h (de Brasília), e quarta-feira (29), às 20h. Se necessário, os jogos 5 e 6 acontecerão nos dias 2 e 4 de maio, respectivamente.

? Estreia com vitória nos Playoffs do NBB!! No MorumBIS, o #BasqueteTricolor venceu o Brasília por 66 a 62, no primeiro jogo das oitavas de final do NBB. #VamosSãoPaulo ??#PlayoffsNBB ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/R2t6giN35H ? SPFC Basquetebol (@SPFCBasquetebol) April 25, 2025

O jogo

O jogo foi equilibrado do início ao fim. No primeiro quarto, o Tricolor venceu por 17 a 15. Já no segundo período, as equipes mantiveram a intensidade e empataram por 16 a 16.

A igualdade permaneceu no terceiro quarto, novamente com placar de 16 a 16. No último período, o São Paulo conseguiu se sobressair nos momentos decisivos e fechou em 17 a 15, conquistando a vitória em casa.

Franca vence fora de casa

Quem também começou bem foi o Franca, que superou o Pato Basquete por 96 a 91, no Ginásio do Sesi, e abriu 1 a 0 na série. Didi foi o destaque com 27 pontos. O próximo jogo será nesta terça-feira, às 20h, no Pedrocão.