Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians

Nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou a preparação para a partida contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.

Após receberem folga na quarta-feira, os titulares que atuaram no empate com a LDU Quito participaram integralmente das atividades.

Para o duelo, o técnico Filipe Luís deseja contar com Alex Sandro e Gonzalo Plata. Ambos se recuperam de lesões e aguardam a confirmação do Departamento Médico para ficar à disposição do jovem treinador.

Filipe Luís ainda terá mais duas atividades (sexta-feira e sábado) para decidir a equipe que entrará em campo contra o Corinthians. A equipe ocupa o segundo lugar da competição, com 11 pontos. Já o Timão ocupa a sexta posição, com sete unidades.