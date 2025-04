Aliviado após vitórias, Zubeldía vive segunda maior sequência invicta pelo São Paulo

O São Paulo de Luis Zubeldía venceu o Libertad por 2 a 0, na última quarta-feira, pela Libertadores, e conquistou sua segunda vitória seguida. Além de respirar no comando técnico, o treinador argentino vive agora sua segunda maior sequência invicta pelo Tricolor.

Com as vitórias sobre Libertad e Santos, o São Paulo alcançou a marca de oito partidas sem perder. A equipe de Zubeldía não perde desde a semifinal do Campeonato Paulista, quando foi superada pelo Palmeiras, por 1 a 0.

Desde então, o Tricolor acumulou três vitórias e cinco empates. Além dos triunfos recentes, o time são-paulino também bateu o Talleres, por 1 a 0, pela Libertadores. As igualdades ocorreram contra Sport, Atlético-MG, Alianza Lima, Cruzeiro e Botafogo.

A maior série invicta do argentino no comando do São Paulo ocorreu logo no início do trabalho. Em seus primeiros 12 jogos pelo clube, o Tricolor somou oito vitórias e quatro empates.

Apesar da invencibilidade recente, o time somou quatro empates seguidos, e Zubeldía teve seu trabalho contestado. O treinador foi duramente criticado principalmente após o duelo contra o Alianza Lima, em que o São Paulo abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ao adversário em pleno Morumbis, pela Libertadores.

Contra o Cruzeiro, o cenário foi parecido. A equipe fez 1 a 0, porém viu o time mineiro deixar tudo igual. O roteiro se repetiu contra o Botafogo. O São Paulo ficou na frente do placar duas vezes, mas cedeu o empate aos cariocas.

As vitórias sobre Santos e Libertad dão tranquilidade ao comandante para a continuidade do trabalho. O desempenho em campo ainda pode melhorar, mas tendo em vista o grande número de desfalques, entre eles Lucas e Oscar, os resultados são muito importantes.

Zubeldía espera ampliar a série invicta neste sábado, quando o São Paulo visita o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. O jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 18h30 (de Brasília).