Corinthians: Hugo Souza volta a ser decisivo e renova segurança defensiva

O Corinthians venceu o Racing-URU por 1 a 0, mas o resultado poderia ter sido muito diferente se não fossem as defesas decisivas de Hugo Souza.

O goleiro retornou no confronto pela Sul-Americana após quase um mês longe dos gramados por uma lesão muscular e renovou a segurança defensiva do Timão.

Hugo Souza retorna sendo decisivo

O Corinthians não sofreu gols na noite de ontem, apesar de ter um zagueiro expulso. A equipe vinha de uma sequência de quatro jogos sendo vazada, somando rodadas de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Hugo Souza foi o responsável por segurar o resultado ao fazer duas defesas difíceis nos minutos finais da partida. Assim como foi na campanha do Campeonato Paulista, o arqueiro se provou fundamental para garantir a vitória do Timão e manter a equipe viva na Sul-Americana.

Foi um lance em que o chute veio um pouco despretensioso, parecia ser uma bola menos complicada, mas o campo me traiu ali e acabei escorregando. Não tive força para espalmar a bola para longe e ela acabou ficando curta, mas tive velocidade para levantar e fazer a segunda defesa. E aí, junto com o pé do Matheuzinho no final [do lance], conseguimos tirar a bola. Isso mostra um pouco do que foi o nosso empenho, a nossa vontade nesse jogo, em que a gente teve que se adaptar a uma situação de expulsão logo no início. E a gente foi bem melhor do que o adversário mesmo com um a menos

Hugo Souza, após a vitória por 1 a 0 sobre o Racing-URU

Durante a ausência do goleiro titular, Matheus Donelli assumiu a posição. O jogador, formado nas categorias de base do Alvinegro paulista, só não foi vazado na partida contra o Vasco (3x0), pelo Brasileirão, no dia 4 de abril. Nos outros seis jogos disputados no período, o goleiro sofreu ao menos um gol por jogo.

As críticas da torcida a Donelli foram ferrenhas, principalmente em confrontos importantes — caso da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Até mesmo os demais jogadores de defesa acabaram sofrendo mais com as reclamações. Muitas falhas dos zagueiros que, em outros momentos paravam em Hugo, não tiveram o mesmo desfecho com Donelli.

Hugo considera as críticas fora do tom e acredita que o jovem de 20 anos tem muita resiliência para lidar com os julgamentos. Inclusive, ele se vê em Donelli por ter sofrido com um cenário parecido no Flamengo há alguns anos.

Não tive nenhuma conversa específica com ele, porque no dia a dia vi que não precisava. Passei por isso, onde críticas eram direcionadas só a um jogador. Teve uma época na minha carreira que esse jogador era eu. Tive que aprender a lidar com isso. Só que o Donelli está sendo muito mais forte do que eu, porque essas coisas me abalavam muito. Com ele, é totalmente diferente. É o mesmo empenho para treinar, a mesma vontade e o mesmo sorriso no rosto. Ele, melhor do que ninguém no nosso grupo, entende o que é o Corinthians. Então, só consigo desempenhar meu melhor futebol porque eles [goleiros reservas] são muito bons

Hugo Souza

Segurança renovada na defesa

O papel de Hugo vai além da meta corintiana por ser um dos líderes do elenco. O arqueiro chegou na temporada passada, mas criou forte identificação com a torcida e virou uma espécie de porta-voz do elenco.

O volante Raniele rasgou elogios ao arqueiro, a quem já se referiu como "aspirante a ídolo".