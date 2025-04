Corinthians, Palmeiras, Abel e mais 3 são punidos por tumultos no Paulista

Do UOL, em São Paulo

O TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) puniu Corinthians, Palmeiras, três jogadores e o técnico Abel Ferreira por acontecimentos na final do Paulistão deste ano.

O que aconteceu

O Corinthians foi multado em R$ 220 mil e perdeu dois mandos de campo. A equipe foi culpada por infringir o Art. 213, I e III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo".

O Palmeiras foi multado em R$ 1 mil. A equipe recebeu a pena por infringir o Art. 206 do CBJD, que fala sobre "dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente."

José Martínez foi punido com quatro jogos de suspensão. Ele foi culpado por infringir o Art. 254-A: "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". O venezuelano deu um tapa no rosto de Marcelo Lomba durante confusão no final da partida.

Rodrigo Garro foi suspenso por um jogo. O camisa 8 do Corinthians infringiu o Art. 250: "Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente".

Marcelo Lomba pegou cinco jogos de suspensão. O goleiro foi julgado por infringir dois artigos: 254-A e 258. O camisa 14 esteve envolvido na briga generalizada e trocou agressões com José Martínez.

Abel Ferreira recebeu quatro jogos de suspensão e multa de R$ 10 mil. O treinador do Palmeiras foi culpado por infringir o Art. 243-F: "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto". O português contestou a não expulsão de Félix Torres no pênalti a favor do Palmeiras e foi expulso.

As punições valem somente no Paulistão. Elas não são consideradas para competições nacionais ou continentais.

Absolvidos

O TJD-SP absolveu outras 27 pessoas envolvidas em confusões e lances durante a final.

O Corinthians teve 15 absolvidos: Félix Torres, Matheus Donelli, Breno Bidon, André Ramalho, Romero, Talles Magno, Matheus Bidu, Memphis Depay, Charles, André Carrillo, Matheuzinho, Raniele, Cacá, Igor Coronado e Francico Assis (funcionário).

O Palmeiras teve 12 absolvidos: Flaco López, Richard Ríos, Weverton, Facundo Torres, Murilo, Vitor Roque, Micael, Felipe Anderson, Piquerez, Naves, Rogério Godoy (treinador de goleiro) e Daniel Gonçalves (coordenador de performance).