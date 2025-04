Flaco tem noite de 'Fenômeno', vive fase artilheira e pressiona Vitor Roque

Flaco López teve começo de temporada difícil no Palmeiras e chegou até a ser cortado do banco de reservas por se reapresentar abaixo da forma física ideal no início do ano.

No entanto, o argentino viveu noite de "Ronaldo Fenômeno" — como brincou Richard Ríos após o jogo — em La Paz contra o Bolívar, confirmou a retomada da fase artilheira e pressionou o reforço mais caro da história do futebol brasileiro: Vitor Roque, que ainda não balançou as redes desde que estreou pelo Alviverde.

Ronaldo Fenômeno, é você?

"Por que estão postando fotos do Ronaldo Fenômeno?", escreveu Richard Ríos nas redes sociais após o jogo. O colombiano ficou em São Paulo com um edema na coxa esquerda, mas fez questão de exaltar o companheiro em uma publicação do Alviverde no Instagram após a atuação de gala do argentino.

Comentário de Richard Ríos em post do Palmeiras sobre Flaco López Imagem: Reprodução

Flaco López teve participação direta nos três gols do Palmeiras no jogo e foi eleito o melhor em campo. Ele marcou o primeiro, deu a pré-assistência do segundo e fez a jogada que originou o terceiro gol. No terceiro gol, ele deu uma bela meia-lua no marcador dentro da grande área e deixou Facundo na boa para fazer o terceiro — o uruguaio se atrapalhou, mas Maurício não perdoou.

A atuação de gala do argentino fez com que ele voltasse ao topo de algumas estatísticas importantes do ataque palmeirense. Ele é o principal artilheiro com 7 gols (ao lado de Estêvão), o primeiro em participação em gols (10) e o primeiro em grandes chances convertidas (6). Os dados são do Footstats.

Flaco tenta repetir fase goleadora do ano passado e pressiona ainda mais Vitor Roque. Flaco fechou 2024 com 22 gols e 7 assistências, artilheiro isolado do Palmeiras na temporada. São 7 gols marcados e 3 assistências nesta temporada, enquanto Vitor Roque já completou 10 jogos desde a estreia e ainda não marcou gols — o Tigrinho foi poupado do jogo contra o Bolívar por dores no tornozelo.

Contra a estatística não tem o que lutar. Felizmente ano passado fui o artilheiro e esse ano vou tentar ajudar o time com muitos gols. Tem muitos jogadores aqui, todo mundo quer jogar. Quando temos a possibilidade damos a vida e não queremos sair. Essa é a motivação de hoje

Flaco López após o jogo

Flaco ouviu críticas públicas de Abel após início ruim

Flaco López precisou utilizar uma máscara protetora neste início da temporada por conta de uma cirurgia no nariz Imagem: Cesar Greco

O jogador se reapresentou ao Palmeiras em janeiro usando uma máscara protetora após passar por cirurgia para correção do desvio de septo, e, na avaliação de Abel, o atacante mais atrapalhava do que ajudava atuando com ela. A forma física do atleta também foi alvo de reclamação.

Operou o nariz, perdeu cinco quilos de massa e está abaixo da forma. Mas sabemos o que nos mostrou. Cada vez que coloco ele [em campo] de máscara, ao invés de ajudar, parece que é o contrário. Críticas em cima, perde confiança. Melhor ficar fora, treinar, e quando tiver condições de ir para o jogo... Para não haver "uuuuh" [vaias]

Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Guarani

"Ele já sabe quais são os critérios para jogar. Esperamos que ele continue e que mostre no treino o quanto quer jogar nessa equipe", acrescentou Abel no jogo seguinte.

Flaco López marcou gol nas vitórias contra Fortaleza e o Bolívar e voltou a ganhar moral com Abel Ferreira — a equipe do treinador chegou à sétima vitória consecutiva.

O Palmeiras volta a campo no domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.