Estrela de Ceni brilha, Bahia vence Atlético Nacional e vira líder do grupo

O Bahia venceu o Atlético Nacional por 1 a 0, hoje, na Arena Fonte Nova, em jogo que teve brilho de Rogério Ceni e Willian José pela Libertadores.

Willian José precisou de só quatro minutos em campo para marcar. O atacante saiu do banco na etapa final e marcou o gol da vitória.

O Bahia assumiu a liderança do grupo. A equipe chegou aos sete pontos e passou o Internacional. O Atlético Nacional se manteve com três e é o terceiro colocado.

A vitória manteve a invencibilidade de Rogério Ceni na Libertadores como técnico. Ele chegou a 15 jogos comandando equipes na competição e ainda não perdeu.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, quando visita o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O próximo jogo pela Libertadores será no dia 7 de maio, contra o Nacional (URU), em casa, às 19h.

Como foi o jogo

A etapa inicial teve pouca ação e um milagre. O Bahia não conseguiu impor seu ritmo e viu o Atlético Nacional ditar o ritmo da partida. A equipe colombiana se manteve mais no campo de ataque, mas não criou nenhuma chance de muito perigo. Quando conseguiu chegar, o time brasileiro só não abriu o placar porque Ospina fazer milagre em chute de Luciano Rodríguez. Faltou emoção.

A estrela de Ceni brilhou na etapa final. O treinador armou a equipe mais ofensivamente e foi recompensado quatro minutos após a entrada de Willian José, que marcou o gol da vitória. O Atlético Nacional, então, se lançou ao ataque e até empatou, mas teve sua festa estragada porque Asprilla cometeu falta no lance. No mais, o time baiano se defendeu bem e evitou as investidas dos colombianos.

Lances importantes e gols

Ospina faz milagre. Jean Lucas fez jogada aos trancos e barrancos na entrada da área. O volante finalizou, ela desviou e sobrou para Luciano Rodríguez. Cara a cara com Ospina, ele finalizou no canto direito baixo do goleiro, que salvou com a perna.

Marcos Felipe evite gol de falta. Cardona, que entrou no segundo tempo, arriscou cobrança venenosa de falta. A bola quicou na frente de Marcos Felipe, que teve trabalho, mas conseguiu espalmar.

Willian José abre o placar: 1 a 0. Caio Alexandre recebeu pelo meio e encontrou o centroavante, que havia acabado de entrar, invadindo a área. Ele girou já finalizando cruzado para vencer o goleiro Ospina.

Marcos Felipe faz boa defesa. Parra recebeu bola ajeitada dentro da área e finalizou firme, rasteiro. Marcos Felipe mostrou tempo de reação e encaixou.

Não valeu! O Atlético Nacional até chegou a empatar, mas teve o gol anulado. Candido lançou na área, Asprilla cabeceou e venceu Marcos Felipe. O atacante empurrou Ramos Mingo antes de fazer o movimento e a falta foi marcada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 ATLÉTICO NACIONAL

Data e horário: 24 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Mário Díaz (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Fernando López (PAR)

Gols: Willian José (26'/2°T)

Cartões amarelos: Campuzano (ATL), Ramos Mingo (BAH)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas (Acevedo), Caio Alexandre (Erick), Cauly (Ademir) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Erick Pulga e Luciano Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

Atlético Nacional: Ospina; Román (Castro), Arias, Tesillo e Candido; Rivero (Arce), Campuzano e Uribe; Asprilla, Sarmiento (Cardona) e Morelos (Parra). Técnico: Cristian Pellerano