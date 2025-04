Fla rebaixa joia de R$ 600 mi para o sub-20 e não tem plano de reintegrá-la

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após sequência de negociações confusas e frustradas, Lorran segue no sub-20 do Flamengo e fora dos planos para ser reintegrado ao elenco profissional comandado por Filipe Luís.

O que aconteceu

O meia de 18 anos, cuja multa é superior a R$ 600 milhões, desceu de categoria por decisão do diretor de futebol, José Boto. O dirigente português não ficou satisfeito com a postura de seus empresários nas transações que acabaram não tendo o desfecho positivo que o clube desejava.

Lorran foi envolvido em negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia sem previsão de reintegração.

Análise técnica também endossa a decisão comercial. O Rubro-Negro, atualmente, entende que Lorran não tem valências que supram as necessidades do técnico Filipe Luís, algo que ficou ainda mais agravado com o esvaziamento do departamento médico e mais peças à disposição do treinador.

Em fevereiro, Filipe Luís expôs sua opinião sobre a situação de Lorran. Em sua avaliação, o jovem compete com jogadores como Gerson e Arrascaeta.

Quando subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto. Poderia ser o próprio Cebolinha, Michael... Poderia, mas eu acho que não é a posição dele. Ele compete com o Gerson. Como eu tiro o Gerson? Depois como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lorran?

Filipe Luís, em fevereiro

Lorran tem feito posts enigmáticos

Lorran fez post enigmático com emoji raivoso antes de Fla x Grêmio, do sub-20, onde foi expulso após a partida Imagem: Instagram / @lorranlucas10

De volta ao sub-20, Lorran tem sido o camisa 10 da equipe. O meia soma sete jogos pelo Campeonato Brasileiro da categoria e um na Copa Rio. São três gols até aqui.

O jovem foi expulso na derrota para o Grêmio por 2 a 1, na última quarta-feira. O vermelho aconteceu após o apito final. De acordo com a súmula, ele proferiu as seguintes palavras: "é sempre a mesma roubalheira e safadeza. É difícil jogar assim". Em seguida, xingou o árbitro.

Antes do jogo, postou uma foto de sua camisa no vestiário com diversos emojis, sendo um deles de uma expressão raivosa. No dia 4 de abril, publicou um vídeo comemorando seu gol sobre o Fluminense. Na legenda, escreveu: "com ódio é + fácil".

A última partida em que o meia foi relacionado no profissional foi em 30 de janeiro. Na ocasião, ele ficou no banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Já a última vez que entrou em campo foi pelo time B, no início do Estadual, em 22 de janeiro, na goleada por 5 a 0 sobre o Bangu. Antes, jogou também na derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu e no empate por 1 a 1 com o Madureira.

Efetivado pela primeira vez em 2023, onde fez quatro jogos, Lorran somou 27 partidas no time de cima em 2024. Ele chegou a ser titular com Tite e tem dois gols e três assistências como profissional.

As versões para as negociações frustradas de Lorran

Estoril

O Flamengo entende que, naquele momento, esta era a melhor opção tanto para a instituição quanto para o jogador. A proposta era por empréstimo.

Já o estafe de Lorran teve a percepção de que o clube português não teria condições de arcar com o salário e que este não era um bom caminho.

CSKA

O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Lorran. Deste percentual, 50% eram do Flamengo e 30% do Madureira. O clube da Gávea ainda manteria outros 20% para uma futura revenda. Informações oriundas do Ninho do Urubu dão conta de que um médico do Fla chegou a acompanhar o jogador para viajar rumo aos exames médicos, mas o atleta teria desistido no aeroporto.

Já o estafe de Lorran alega que o jogador foi ao aeroporto com todas as malas e aguardava o voo. Porém, o CSKA não teria enviado o contrato assinado, o que gerou insegurança jurídica para realizar a viagem.

Fortaleza

Foi costurado um acordo para empréstimo ao Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do clube nordestino, teria, inclusive, ido pessoalmente ao Ninho do Urubu negociar a contratação do meia. No entanto, o Rubro-Negro entende que os empresários de Lorran não aceitaram a transação.

Já a versão do estafe de Lorran é que o diretor de futebol do Fla, José Boto, teria consultado o jovem sobre o que ele achava de se transferir para o Fortaleza. Como resposta, o meia disse que o Tricolor era "um grande clube". A partir daí, porém, há um entendimento de que o dirigente português fechou o negócio à revelia dos empresários, que teriam sido comunicados somente pelo diretor do Leão.

Red Bull Bragantino

O Rubro-negro entende que Lorran não quis ir para o Fortaleza pois desejava se transferir para o Red Bull Bragantino. O clube não gostou da atitude e decidiu não liberá-lo para tratativas com o Massa Bruta. Além disso, comunicou ao atleta que ele ficaria treinando com o elenco sub-20 "B", já que o time principal havia viajado ao Paraguai para a disputa da Libertadores da categoria e não houve tempo hábil para que o atleta também fosse.

Pelo lado de Lorran, há entendimento de que o Red Bull Bragantino não apresentou uma proposta oficial, apesar de manifestar o interesse.