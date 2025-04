Decisivo contra o Racing-URU, Romero completa 350 jogos com a camisa do Corinthians

Na noite da última quinta-feira, o Corinthians, enfim, desencantou na Copa Sul-Americana. O Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing-URU, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Aos seis minutos do segundo tempo, Romero abriu o placar para o Alvinegro paulista. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na segunda trave. O paraguaio estava atento ao lance e conseguiu a finalização, estufando as redes do Racing-URU.

A noite foi especial em dose dupla para Romero. Além de ter marcado o gol que deu a vitória ao Corinthians, o atacante também alcançou a marca de 350 jogos com a camisa alvinegra.

A marca foi, inclusive, comemorada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. "350 partidas de Romero com a camisa do Corinthians! #VaiCorinthians", escreveu a equipe.

Romero chegou ao Corinthians ainda em 2014. O paraguaio não conquistou espaço logo de cara e foi ganhando oportunidades aos poucos. O jogador fez sua estreia em jogos oficiais naquele mesmo ano, na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na Neo Química Arena. Ele entrou no lugar de Paolo Guerrero na etapa final.

Contudo, foi somente dois anos depois, em 2016, que o atacante começou a se consolidar no time titular do Timão. Em 2017, já um pouco mais maduro, Romero foi peça importante na campanha que levou ao heptacampeonato do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Dois anos depois, a primeira passagem do paraguaio chegou ao fim no Corinthians. Romero não renovou com o clube por conta de divergências com a diretoria da época, cumpriu seu contrato até os últimos dias e se despediu do clube em julho de 2019.

Em dezembro de 2022, após passar por clubes da Argentina e do México, Romero voltou ao Corinthians para uma segunda passagem. Ele reestreou pelo clube alvinegro em janeiro de 2023, na vitória por 3 a 0 contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, em Itaquera.

De lá para cá, Romero teve altos e baixos, mas sempre respeitou e colocou o Corinthians acima das metas individuais. Ao todo, são cinco títulos com a camisa do Timão: dois Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2025).

Fato é que Romero já tem seu nome gravado na história do Corinthians. Além dos cinco títulos, o camisa 11 também é detentor de algumas honrarias importantes relacionadas ao clube. Por exemplo, ele é o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 43 gols marcados no estádio.

Além disso, o atacante também é o estrangeiro com mais bolas na rede na história do Corinthians, com 67 gols. É, ainda, o estrangeiro que mais atuou pela equipe, agora com a marca de 350 partidas.

Atual capitão do Corinthians, Romero soma 26 jogos nesta temporada, sendo 15 como titular, com cinco gols e três assistências. Durante o período em que esteve no clube, o paraguaio acumulou 67 bolas na rede e somou 30 assistências.

Com Romero à disposição, o Corinthians retorna aos gramados neste fim de semana. O Alvinegro enfrenta o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Série A.