Ceará x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Ceará e São Paulo se enfrentam neste sábado, no Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: O Amazon Prime (Streaming) transmite a partida, mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

?? Confira os próximos jogos do Tricolor! ? Ceará

?? 26/04 (sábado), às 18h30

?? Arena Castelão

? Brasileirão

? Prime Video ? Náutico

?? 29/04 (terça-feira), às 21h30

?? MorumBIS

? Copa do Brasil

? Sportv e Premiere ? Fortaleza

?? 02/05 (sexta-feira), às 21h30

??... pic.twitter.com/uroPBi3kSo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 24, 2025

O Tricolor Paulista chega aliviado após conquistar duas vitórias seguidas. A equipe de Luis Zubeldía venceu o Libertad na última quarta-feira, por 2 a 0, pela Libertadores, no Paraguai. Antes, triunfou sobre o Santos por 2 a 1, no último sábado, pelo Brasileiro.

O São Paulo mira conquistar a sua segunda vitória na liga nacional, depois de acumular quatro empates seguidos nas primeiras rodadas. O time são-paulino ocupa a 10ª posição, com sete pontos, e é um dos poucos invictos no torneio, ao lado de Flamengo e Palmeiras.

Do outro lado, o Ceará faz um bom início de Brasileiro. Com os mesmos sete pontos do São Paulo, mas com uma vitória a mais, o Vozão figura na quinta posição. A equipe de Léo Codé amargou sua segunda derrota na última rodada ao perder para o Bahia, por 1 a 0.