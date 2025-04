CBF deixa azul de lado, e seleção terá camisa 2 sem cor da bandeira em 2026

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF já aprovou junto à Nike o modelo do uniforme da seleção para 2026. E a camisa azul saiu de linha para o ano da Copa do Mundo.

O que aconteceu

A entidade e a fornecedora de material vão inovar. A camisa 2 da seleção não terá as cores da bandeira nacional.

A amarela segue como a titular. Mas nada de azul, branco ou verde no uniforme alternativo. A informação inicial foi do site Footy Headlines.

A cor específica está guardada a sete chaves. Mas o UOL apurou que o modelo já passou pela aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues.

O lançamento é uma tática comercial da Nike e da CBF, que apostam em um produto voltado para a geração mais nova.

Internamente, a CBF sabe que pode gerar algum tipo de estranheza. Mas topou arriscar.

Na gestão Ednaldo, a seleção usou uma camisa preta, em uma campanha contra o racismo. Mas não foi um lançamento da Nike e, sim, uma ação pontual.

A última vez que a camisa 2 do Brasil não foi azul? 2019, ano da Copa América em casa. O modelo foi branco, remetendo às origens da seleção.

A cor da padroeira

A camisa azul entrou na seleção como um improviso, na Copa 1958, como referência ao manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Na ocasião, era preciso se diferenciar da camisa amarela da Suécia, adversária do Brasil na final e dona da casa.

As discussões sobre uniforme com a Nike normalmente acontecem com mais de um ano de antecedência do lançamento.

A CBF, por exemplo, nem colocou no mercado a linha 2025 ainda, mas já resolveu como será a roupa da Copa.

Agora, enquanto discute quem será um novo técnico, precisa acertar um nome para confirmar a classificação e comandar a seleção até lá.