Abel brinca sobre 'pacto' do Palmeiras após vitória na Libertadores: 'rezar'

O técnico Abel Ferreira brincou sobre o "pacto" do Palmeiras após a vitória sobre o Bolívar, ontem, por 3 a 2, pela Copa Libertadores.

"Agora temos só dois dias para recuperar para o próximo. Isso é que me arrebenta todo, isso é que eu arrebento a nossa equipe. Isso é que há tantas lesões no futebol brasileiro, né? Não tem como. Nós temos muitas lesões e os outros jogadores e as outras equipes têm muitas lesões. É rezar a nosso Senhor, aí sim, é o pacto que eu tenho, é tentar rezar ao nosso Senhor para que ninguém se lesione", brincou o treinador.

O Palmeiras chegou para o duelo contra o Bolívar com oito desfalques Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Murilo (lesão na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Micael (entorse no tornozelo esquerdo), Richard Ríos (preservado por dores na coxa esquerda) e Vitor Roque (preservado por dores no tornozelo esquerdo).

"Em Fortaleza, ficamos sem dois, hoje ainda não sei, daqui a três dias estamos a competir outra vez e a única coisa que eu faço, o que peço, não é para que Deus trabalhe por mim, é que dê saúde a mim e aos meus jogadores para nós fazer aquilo que sabemos, que é preparar-nos, que é competir-nos, é para estarmos prontos para estarmos mais próximos da vitória. É só isso que eu peço que não haja mais lesões, mas é impossível com o calendário que é, com as viagens que temos, o pacto é rezar para que ninguém se lesione mais", finalizou.

Rezando para não ter desfalques, Abel também está preocupado em "pôr um gelo" na impremssa após a sétima vitória consecutiva do clube paulista.

"Eu tenho que pôr gelo na imprensa. Eu tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram os mesmos que nos rasgaram todos no Paulista e mesmo assim fomos à final. Fomos completamente criticados pela imprensa. A nossa força que nós sabemos aquilo que fazemos aqui dentro. Tudo é um processo. É um processo que leva tempo. E mesmo com os jogadores lesionados, nós fizemos o Paulistão quase todo sem nenhum reforço. Nenhum. E fomos tremendamente criticados. Agora já sei que vamos ser tremendamente elogiados", enfatizou.

"Então, aos meus jogadores, eu vou lhes dizer exatamente isto que te vou dizer a ti. 'Não leiam o que escrevem porque agora vão nos encher o ego'. Armadilhas, nós somos os mesmos, não mudou nada. E muitas vezes... Sabem quando nós deixamos que os massageiam o ego? Isso é um perigo. Calma. Nem éramos tudo aquilo que estavam a dizer há uns meses, nem somos os melhores agora", seguiu.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos nove pontos, liderando a Grupo G de forma isolada ao abrir cinco pontos de vantagem do Cerro Porteño. A vitória na altitude nem poderá ser comemorada por muito tempo já que o calendário do Palmeiras já chega apertando com compromisso marcado para domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, de volta à Academia de Futebol, Abel terá apenas dois dias para trabalhar a equipe para enfrentar o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O treinador citou a recorrência de lesões e brincou sobre o "pacto", que é falado entre a torcida nos bons momentos do time, dizendo que o pacto que tem é o de rezar para ninguém mais se lesionar.