"Temos que colocar a mão na consciência", afirma Fabrício Bruno após terceira derrota seguida do Cruzeiro na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Palestino no estádio Francisco Rumoroso, perdeu por 2 a 1 e amargou sua terceira derrota seguida na competição. Após a partida, Fabrício Bruno e Eduardo reconheceram o mal momento da equipe mineira na temporada e pediram desculpas aos torcedores do Cabuloso.

"No futebol, nem sempre quem tem a maior posse é merecedor do resultado. Hoje em dia é efetividade. Eles foram felizes em duas bolas. Acima de tudo, a gente tem que parar e refletir do que vem sendo até aqui. Fizemos uma campanha de Campeonato Mineiro ruim", declarou Fabrício à ESPN.

"O Cruzeiro é um time extremamente competitivo, gigante. Acho que temos que colocar a mão na consciência da campanha que estamos fazendo e pedir desculpa ao torcedor, porque pelo elenco que temos, os resultados estão muito aquém do que é esperado", completou o zagueiro.

"Resultado horrível. A gente teve oportunidades no primeiro tempo de fazer o resultado, não fizemos, e o futebol é assim, acaba punindo. Agora é pedir desculpa ao torcedor e continuar trabalhando para que no Brasileiro consigamos ir bem. Três jogos e três derrotas na Sul-Americana. Tivemos derrotas que não podíamos perder em casa, e hoje também", declarou Eduardo.

Com o revés, o Cruzeiro permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última colocação do Grupo E, e só perdeu no torneio continental até o momento (Club Atlético Unión, Mushuc Runa e Palestino). Do outro lado, com a vitória, o Palestino alcançou seis somados, na segunda posição.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.