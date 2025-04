Próximo rival de Fonseca é 12º do mundo, medalhista olímpico e 'fazendeiro'

João Fonseca encara na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid o norte-americano Tommy Paul. O próximo rival do brasileiro é o atual número 12 do mundo e entusiasta da vida na fazenda.

Quem é Tommy Paul

Tommy Paul, de 27 anos, é o segundo tenista mais bem ranqueado dos EUA. Ele fica atrás apenas de Taylor Fritz, que aparece em quarto, e ocupa uma posição à frente do jovem Ben Shelton.

Furou o top 10 pela primeira vez no final de janeiro. Sua melhor colocação até o momento é 9º, mas está entre os 20 melhores do circuito há dois anos, desde março de 2023.

Foi medalhista de bronze nas duplas nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Paul e Fritz foram derrotados pelos campeões olímpicos Peers e Ebden (Austrália) na semi e ficaram em terceiro ao baterem os tchecos Machac e Pavlasek. Já individualmente, caiu nas quartas para o espanhol Alcaraz.

Ele tem quatro títulos de simples de ATP na carreira, três deles conquistados no ano passado. O norte-americano venceu duas vezes o torneio de nível 250 de Estocolmo (piso duro) e foi campeão dos eventos 500 de Londres (grama) e Dallas (piso duro).

Tommy Paul Imagem: Reprodução/Instagram/tommypaull

Ainda não conquistou taças no saibro profissional, mas cresceu jogando neste piso. Seu melhor resultado na terra até então foi a campanha até a semifinal do Masters 1000 de Roma do ano passado. Em Grand Slams, foi semifinalista do Australian Open em 2023.

A partida contra Fonseca será disputada no sábado, dia 26. O horário ainda será definido pela organização do evento.

Curiosidade: Paul também foi o 3º melhor jovem do mundo e venceu o Aberto da França júnior de 2015.

Lado "fazendeiro"

Com origens do campo, Paul ajuda a mãe quando a visita na fazenda onde ela foi criada. Ele cresceu na Carolina do Norte e, quando se tornou profissional, sua família retornou para o sul de Nova Jérsei. Em 2022, a mãe e o padrasto tinham mais de 100 animais na propriedade.

Tommy Paul visita a mãe na fazenda onde ela foi criada Imagem: Reprodução/Instagram/tommypaull

Minha mãe e meu padrasto moram em uma fazenda no sul de Jérsei, onde têm cerca de 100 galinhas, seis ovelhas, dois cachorros, um cavalo e um gato. Eu cresci na Carolina do Norte, mas minha mãe voltou quando me tornei profissional, foi lá onde ela cresceu. Depois de Wimbledon, vou para casa e ajudo na fazenda. Eu opero o trator para mover os barris de feno no campo, faço qualquer coisa, desde isso até arrancar árvores do chão. Trabalhar na fazenda é divertido.

Tommy Paul, à ATP, em 2022

O norte-americano gosta da vida ao ar livre e, para desconectar do tênis, também pratica basquete, surfe e golfe. Ele é torcedor de dois times da Filadélfia: os Eagles na NFL e os 76ers na NBA.