Ankalaev alfineta Poatan em meio à indefinição de revanche: "Ainda gosta de lutar?"

Um segundo capítulo da história entre Magomed Ankalaev e Alex Pereira parece certo de se concretizar em breve. A grande dúvida do momento é quando e onde a eventual revanche entre o brasileiro e o russo será disputada. Enquanto a indefinição dá o tom, o campeão dos meio-pesados (93 kg) mantém a rivalidade acesa alfinetando 'Poatan' nas redes sociais.

Através de seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev ironizou o 'sumiço' de Poatan dos holofotes. Disposto a voltar a competir o quanto antes, sugerindo até agosto como um mês ideal para a revanche, o campeão russo questionou novamente a vontade do striker brasileiro em voltar à ação no UFC.

"Alex Pereira, você ainda gosta de lutar? Estou com a sensação de que você acabou", escreveu o wrestler do Daguestão em sua conta no 'X' (antigo Twitter).

Queda no ranking peso-por-peso

A derrota para Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313 fez com que o brasileiro - além de perder o cinturão dos meio-pesados - despencasse no ranking peso-por-peso da organização. Antes membro do top 3, Alex Poatan caiu cinco posições na lista, que não leva em conta as categorias para classificar os melhores lutadores do Ultimate - ocupando, no momento, a oitava colocação.

@AlexPereiraUFC do you still like FIGHTING? I have a feeling you are done.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) April 24, 2025

