Destaque na altitude, Flaco aproveita sequência no Palmeiras e comemora: "Três pontos de ouro"

Flaco López destacou-se na vitória do Palmeiras por 3 a 2 sobre o Bolívar, nesta quinta-feira. O atacante terminou a partida no Estádio Hernando Siles com um gol e boa atuação durante os 90 minutos. O camisa 42 do Verdão não tem certeza de que foi sua melhor aparição com a camisa alviverde, mas celebrou o resultado e a sequência.

"Acho que não, acho que teve mais. Feliz pelo presente. Estou treinando muito, me dedicando muito, aproveitando ao máximo as oportunidades. Tento dar o meu melhor em todos os jogos. Esse ano, se olhar, todos os jogos que joguei, fiz da melhor maneira. Estou aqui para somar para quando o treinador precisar. Estou muito feliz", disse à Paramount+.

O atacante teve seu segundo jogo como titular seguido depois de perder espaço para Vitor Roque, que vinha de nove jogos como titular. O camisa 9 do Verdão, porém, começou no banco contra o Fortaleza e, preserva por dores no tornozelo esquerdo, não viajou para La Paz. Nos dois compromissos, Flaco marcou dois gols: um em cada.

Em 2024, viveu altos e baixos, mas, mesmo assim, terminou como artilheiro, com 22 bolas na rede. Neste ano, divide esse posto com Estêvão, com sete cada um.

"Acho que contra estatística não há como lutar. No ano passado fui artilheiro. E esse ano vou tentar de novo ajudar o time com muitos gols, se deus quiser. vamos trabalhar e continuar com as vitórias. Temos muitos jogadores e todos querem jogar. Sempre que temos a possibilidade, temos que dar a vida. Essa é a motivação e graças a Deus conseguimos ganhar e levar os três pontos de ouro para São Paulo", finalizou.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados.

Mirando ampliar sua sequência, Flaco segue à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Bahia, no domingo. O duelo da sexta rodada do Brasileirão acontece às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.