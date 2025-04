Artilheiro, André Silva marca em três jogos seguidos pela primeira vez no São Paulo

André Silva vive sua melhor fase com a camisa do São Paulo em 2025. O atacante voltou a balançar as redes na vitória do Tricolor sobre o Libertad, por 2 a 0, na ultima quarta-feira, pela Libertadores, e marcou pelo terceiro jogo seguido pela primeira vez como jogador do time paulista.

Artilheiro do São Paulo na temporada, com oito gols, André Silva foi às redes nas últimas três partidas da equipe. Além de marcar contra o time paraguaio, o camisa 17 também deixou o seu na vitória sobre o Santos, por 2 a 1, e no empate com o Botafogo, em 2 a 2, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou ao clube do Morumbis, o atacante jamais havia conseguido alcançar a marca. Até então, o jogador só tinha balançado as redes em dois jogos seguidos. Em 2024, marcou na vitória de 2 a 0 sobre o Cobresal, pela Libertadores, e na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, pelo Brasileirão.

André Silva chegou ao São Paulo como reserva imediato do argentino Calleri, em março do ano passado. Em sua primeira temporada pelo Tricolor, participou de 43 jogos, marcou oito gols e distribuiu três assistências.

O atacante iniciou 2025 ainda na reserva do camisa nove, mas disputou 20 dos 22 jogos da equipe na temporada, sendo titular em sete deles. Além dos oito gols, ele também contribuiu com duas assistências, anotadas, inclusive, nos últimos dois jogos do time, contra Santos e Libertad.

Agora, a tendência é que André Silva integre o time titular do São Paulo com mais frequência. Isso porque Calleri sofreu grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) e ficará longe dos gramados por um bom tempo.

O São Paulo de André Silva volta a campo neste sábado, contra o Ceará, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola no Castelão, em Fortaleza, às 18h30 (de Brasília).