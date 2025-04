Dá para comemorar? Colunistas debatem vitória suada do Corinthians na Sula

Diante do Racing (URU), lanterna da chave, o Corinthians conseguiu uma vitória suada na Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Vitor Guedes e Alicia Klein apontaram que o resultado não esconde sinais de alerta para o time brasileiro.

Ambos destacaram a fragilidade do oponente como um motivo que minimiza os contornos heroicos da vitória - como os fatos de o Corinthians ter jogado boa parte do segundo tempo com um a menos e de Hug Souza ter feito defesas importantes no fim.

Vitão: Muito pouco contra adversário fraco

Em um jogo desses, com um a menos desde os 13 minutos, acaba com o Hugo fazendo duas grandes defesas, é legal 'para caramba', mais legal que ganhar de um jogo morno de 3 a 0 desde o começo. [...] É uma vitória divertida, mas não leva nada para a temporada.

Para o time não fica nada. Ficou o treinador interino, que não fica para a temporada, o Corinthians não se achou sem o Garro, sem um jeito de jogar no meio-campo, o Carrillo é sempre o melhor do time. É muito pouco contra um adversário muito fraco.

Vitor Guedes

Alicia: Resultado importante, mas problemas continuam

O Corinthians precisou fazer um jogo épico contra um adversário que tem zero pontos na Sul-Americana por causa do Félix Torres. Ele arrisca o título paulista contra o Palmeiras. Alguém tem que falar com ele. [...] Hoje foi um resultado bom diante das circunstâncias dentro e fora de campo, mas continua tendo problemas muito sérios.

Alicia Klein

