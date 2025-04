Raniele lamenta falha de Félix Torres e conta bastidores de mudança de posição: "Foi bem tranquilo"

O Corinthians pode, enfim, respirar na Copa Sul-Americana. Na noite da última quinta-feira, com um a menos, o Timão conquistou sua primeira vitória ao bater o Racing-URU, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.

O Alvinegro precisou superar a expulsão do zagueiro Félix Torres, que foi para o chuveiro antes dos 15 minutos do primeiro tempo. O zagueiro errou o domínio após passe de Carrillo e viu Espinosa tomar a posse. O equatoriano, então, deu um duro carrinho e acertou o rival em cheio. Inicialmente, o árbitro mostrou o amarelo, mas após revisão no VAR, apresentou o vermelho.

Com a ausência de Félix Torres, seria natural que o interino Orlando Ribeiro mexesse na equipe para colocar mais um defensor. No entanto, o treinador optou por recuar Raniele, que passou a formar dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. E a mudança tática deu resultado, pois o Timão melhorou no jogo.

Raniele, então, analisou a mudança de posição de volante para zagueiro. O jogador revelou bastidores da breve conversa que teve com Orlando Ribeiro e explicou ao treinador que já havia feito tal função em fases anteriores da carreira.

"Particularmente, eu cheguei para o Orlando e falei para ele. Expliquei para ele que fiz toda minha categoria de base como zagueiro, os meus primeiros dois anos no profissional foram como defensor também. Na hora que eu vi o André (Ramalho) aquecendo, eu falei: 'Professor, vamos segurar um pouco, porque eu acho que consigo desempenhar aqui'. Nada contra o André, óbvio, mas estávamos num ritmo bom no jogo, e eu estava procurando manter isso. Passei para ele que eu já tinha feito essa posição, ele confiou, e graças a Deus conseguimos não ser vazados, manter a confiança ali atrás e não tomar gol. Para mim, foi bem tranquilo, e sempre que precisar, pode ter certeza que vou tentar desempenhar da melhor maneira", comentou o atleta na zona mista.

A expulsão de Félix Torres, é claro, dificultou a vida do Corinthians, que já apresentava dificuldades. O placar foi para o intervalo em 0 a 0, e o elenco sabia da necessidade da vitória. O gol alvinegro no início da etapa final saiu na raça, no "jeito Corinthians" - Romero aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio e mandou para o gol.

Quem não teve vida fácil foi justamente Félix Torres, que saiu cabisbaixo e até ouviu algumas vaias do torcedor corintiano na Arena. Raniele saiu em defesa do companheiro e deixou claro que não falta apoio ao equatoriano dentro do vestiário.

"Eu acho que a gente não precisa falar para o jogador que, se ele for expulso, ele pode prejudicar o time. Todo mundo tem ciência disso. Eu mesmo já estive nessa situação, sei como é difícil estar na pele de alguém que foi expulso e prejudicou o time. Para o Félix, a gente dá o máximo de apoio possível. É um cara que tem grande potencial, esperamos que isso não o abale. Ele vinha tendo um bom desempenho nos últimos jogos, estava recuperando a confiança dele. Espero que isso não atrase essa evolução dele e ele possa reagir da melhor maneira", concluiu o camisa 14.

O triunfo da última quinta-feira foi de suma importância para o Corinthians, que somou seus primeiros três pontos na Sul-Americana. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG e a somente um do segundo colocado (América de Cali-COL).

Agora, o Corinthians de Raniele retorna suas atenções à disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Timão visita o Flamengo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da competição nacional.