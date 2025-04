Cássio falha, Cruzeiro perde para Palestino e agoniza na Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro voltou a bobear na Sul-Americana, perdeu por 2 a 1 para o Palestino fora de casa e se complicou de vez na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Benítez inaugurou o placar e Eduardo empatou já no 2° tempo, mas uma trapalhada de Cássio — em conjunto com a marcação mineira — selou a vitória dos mandantes. A noite também ficou marcada pela falta de eficiência ofensiva do time brasileiro, que empilhou gols perdidos.

Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim continuou zerada em três jogos do Grupo E e pode ser eliminada na próxima rodada. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 6 pontos, atrás do líder Mushuc Runa. O Unión Santa Fe completa a chave.

Os times voltam a jogar pela Sul-Americana no próximo dia 6. O Cruzeiro encara o invicto Mushuc Runa no Equador, enquanto o Palestino, também fora de casa, mede forças com o Unión Santa Fe.

Como ficou o Grupo E?

1 - Mushuc Runa: 9 pontos

2 - Palestino: 6 pontos

3 - Unión Santa Fe: 3 pontos

4 - Cruzeiro: 0 ponto

Como foi o jogo

O Cruzeiro iniciou martelando o adversário, mas empilhou gols perdidos: Rodriguinho foi bloqueado pela defesa duas vezes no mesmo lance, enquanto Walace parou em Pérez e Lautaro, na tentativa de driblar o goleiro após lindo passe de Gabigol, também ficou no quase.

Os donos da casa, por outro lado, mostraram efetividade e abriram o placar aos 39 minutos. O gol saiu a partir de cruzamento que acabou afastado por Jonathan Jesus. A rebatida caiu nos pés de Benítez, que finalizou de primeira à meta de Cássio. A bola desviou, tirou qualquer chance de reação do cruzeirense e acabou no fundo das redes: 1 a 0.

A metade final do confronto começou bastante truncada e com poucas emoções. Dudu, pelo lado cruzeirense, e Marabel, atacante do Palestino, foram os mais participativos, mas não conseguiram agredir as metas adversárias.

Leonardo Jardim acionou os atacantes Wanderson, Kaio Jorge, Kaíque Kenji e Marquinhos — além de manter Gabigol —, mas não colheu resultados. O time mineiro voltou a desperdiçar ótimas oportunidades até o apito final e deixou, frustrado, o gramado do Francisco Rumoroso.

Cássio tornou-se protagonista da partida já nos minutos finais Imagem: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Mesmo com o quinteto ofensivo, quem empatou a partida foi um meio-campista: Eduardo. O veterano de 35 anos, que havia acabado de ser acionado, aproveitou cruzamento de Wanderson e estufou as redes de Pérez: 1 a 1.

Uma trapalhada cruzeirense sacramentou a vitória Palestino aos 40 minutos: em escanteio que saiu a partir de falha de Cássio, Arias se antecipou aos zagueiros, cabeceou já na pequena área e contou com desvio de Kaio Jorge — e nova ajuda do goleiro — para superar o goleiro e definir o 2 a 1.