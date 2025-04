Flaco 'de cinema' pode incomodar Vitor Roque? Comentaristas debatem

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi o grande destaque da vitória sobre o Bolívar, pela Copa Libertadores. No Fim de Papo, Alicia Klein e Paulo Massini debateram se ele já pode pressionar Vitor Roque — titular da posição.

López abriu o caminho para a vitória palmeirense e iniciou as jogadas do segundo e terceiro gols, além de dar uma assistência para Facundo Torres marcar um tento que foi anulado na segunda etapa.

Alicia: Hoje, Flaco justificou o investimento

Não sei o que é preciso fazer para Flaco López jogar todo dia o que ele jogou a 3.600m. Todo o futebol que se esperava dele quando o Palmeiras pagou mais de R$ 40 milhões apareceu. [...] Atuação brilhante do Flaco López. [...] Hoje, o Flaco López se mostra cada vez mais forte em uma briga por uma vaga no ataque.

Alicia Klein

Massini: Flaco López teve atuação de cinema

Tem que encanar ar rarefeito, trazer para o Brasil e dar para o Flaco antes dos jogos. A atuação dele, hoje, foi de cinema. Ele colocou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo. Impressionante! [...]O Flaco hoje, sinceramente, foi coisa de 'Kempes Flaco'. Que atuação espetacular desse argentino que estava meio escondido. Jogou demais!

Paulo Massini

