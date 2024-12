Jon Jones admite que "seria engraçado" pendurar foto de Cormier chorando em sua casa; veja

Atualmente, Jon Jones tem em Tom Aspinall o seu principal opositor no MMA. No entanto, o campeão linear do peso-pesado do UFC não esquece Daniel Cormier e parece disposto a manter viva a rivalidade entre eles. Tanto que, na última quinta-feira (12), 'Bones' utilizou a ferramenta 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram' para provocar o antigo adversário.

Ao ser presenteado por um amigo com um quadro de 'DC' chorando, Jones, rindo, pediu para o mesmo pendurar o objeto na parede de sua casa. É bem verdade que, imediatamente, o campeão do UFC explicou que não iria usar a foto do rival como decoração do seu lar, mas, de todo modo, se divertiu com a ideia. O momento triste na carreira de Cormier aconteceu em 2017.

Na revanche entre os atletas, Jones nocauteou o rival no terceiro round. Abalado por ter perdido para o desafeto novamente, 'DC' não conseguiu conter a emoção em pleno octógono. Mas, como falhou no exame antidoping, 'Bones' viu o UFC tomar seu cinturão dos meio-pesados (93 kg) e sua vitória virar 'no contest' (sem resultado). De todo modo, Daniel sofre até hoje com o ocorrido.

"Isso é hilário. É tudo diversão e brincadeiras, pessoal. Isso não vai realmente para lá, mas seria engraçado", declarou o campeão do UFC.

Registro de Jones no MMA

Jon Jones, de 37 anos, é integrante do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA.

Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta', Stipe Miocic e Vitor Belfort.

