São Paulo encerra preparação para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta, no Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

Sob o comando de Luis Zubeldía e sua comissão, os atletas que somaram mais minutos no duelo contra o Libertad focaram na recuperação física. Os demais atletas realizaram atividades de posse de bola e jogo em espaço reduzido.

Na sequência, o técnico argentino reuniu 13 jogadores para trabalhos táticos posicionais e de bola parada. Deste grupo sairão os 11 jogadores que formarão a equipe titular para o compromisso em Fortaleza.

Para o duelo, Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) seguem como desfalques.

Desta forma, a escalação do São Paulo deve contar com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Ruan (Sabino); Cédric Soares, Alisson, Bobadilla, Matheus Alves, Enzo Díaz; Lucas Ferreira, André Silva, Ferreirinha.