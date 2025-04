Textor tem número de telefone vazado a torcedores do Botafogo; polícia é acionada

Por Fernando Kallas

O empresário norte-americano John Textor, dono do Eagle Football Group que detém participações no Olympique Lyonnais, no Crystal Palace e no Botafogo, tornou-se alvo direto da ira dos torcedores do time carioca depois que seu número de telefone pessoal vazou na internet, e o caso foi levado à polícia.

O atual campeão brasileiro e da Libertadores está tendo um início de temporada decepcionante, o que levou os torcedores a expressarem seu descontentamento diretamente ao proprietário depois que seu número de telefone começou a circular nos grupos de WhatsApp dos torcedores.

O vazamento do número de Textor, cuja origem permanece desconhecida, foi confirmado à Reuters por fontes próximas ao clube e levou a uma enxurrada de mensagens de torcedores descontentes. Nem Textor nem o Botafogo responderam publicamente, mas as fontes acrescentaram que o assunto está agora nas mãos da polícia.

Textor tem enfrentado uma forte crítica por causa da prolongada busca por um sucessor para o técnico Artur Jorge, que anunciou em janeiro sua saída para dirigir o Al-Rayyan do Catar. Jorge levou o Botafogo ao segundo título do clube no Campeonato Brasileiro e ao inédito troféu da Libertadores.

A contratação do técnico português Renato Paiva no final de fevereiro, depois de tentativas fracassadas de contratar André Jardine, do América do México, e o ex-técnico do Real Madrid e do Liverpool, Rafa Benítez, não conseguiu conter a crescente onda de insatisfação entre os torcedores do Botafogo.

Paiva, uma figura menos conhecida, assumiu uma equipe que havia perdido jogadores importantes como Luiz Henrique e o argentino Thiago Almada. As derrotas nas finais da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil se juntaram à eliminação precoce do clube no Campeonato Carioca.

Apesar das dificuldades da equipe, Textor manteve a contratação de Paiva, alegando acreditar na filosofia ofensiva do técnico. No entanto, a defesa dos título conquistados pelo Botafogo na temporada passada tem sido fraca, com apenas duas vitórias em oito jogos sob o comando de Paiva.

O Botafogo está em terceiro lugar no Grupo A da Libertadores e é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos em cinco jogos.

Os torcedores do Botafogo inundaram as redes sociais com capturas de tela de mensagens de texto expressando insatisfação com a direção do clube e exigindo a saída de Paiva. Alguns torcedores até compartilharam o que supostamente seriam respostas do Textor antes do empresário trocar seu número de telefone.