Três reforços de seleção: Samir detalha projeto do Corinthians para Dorival

Durante as negociações para acertar com Dorival Júnior, o Corinthians prometeu ao menos cinco reforços para o meio do ano, disse Samir Carvalho, na Live do Clube.

O colunista detalhou que, entre os reforços, há a promessa da diretoria alvinegra de três jogadores de seleção. Para Vitor Guedes, o Corinthians deve priorizar a busca por um zagueiro, um lateral direito e um atacante.

Samir: Corinthians promete três 'medalhões'

Nos bastidores foram oferecidos para o Dorival Júnior no mínimo cinco reforços para o meio do ano. E destes, três com nível de seleção. Três 'medalhões'. [...] O Corinthians promete reforços para o Dorival — e vai precisar.

Zagueiro é unanimidade [a necessidade] O Corinthians já estava em busca de um zagueiro na última janela, mas não deu tempo. Agora, o clube vai em busca de um zagueiro para chegar e jogar.

Samir Carvalho

Vitão: Corinthians precisa de atacante e lateral direito

O Corinthians não tem nenhum atacante de lado veloz. [Precisa] de um lateral-direito para fazer sombra para o Matheuzinho. Ele é o único. Melhorou, mas não tem reserva.

Acho que precisaria de dois zagueiros, que o Corinthians não tem nem um. O Gustavo Henrique joga bem de vez em quando. E o Coronado é um jogador ficcional. Então o Corinthians não tem um reserva para o Garro.

Vitor Guedes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à Live do Corinthians na íntegra