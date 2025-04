Jornal espanhol diz que Ronaldo rebaixou Valladolid por 'vingança'; entenda

Com apenas 16 pontos em 33 jogos, o Valladolid confirmou ontem o já iminente rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, após ser goleado por 5 a 1 pelo Betis. Dono do clube, Ronaldo Nazário não foi perdoado pela imprensa espanhola, que chegou até mesmo a acusar o dirigente de 'vingança'.

O que aconteceu

O jornal "As" foi direto e reto no título de sua reportagem: "Ronaldo Nazário é rebaixado e envergonha o Real Valladolid". O texto começa pontuando que o elenco atual 'não tem nem pé nem cabeça' e 'parece tudo, menos um time'.

É claro que se pode exigir mais dos jogadores, sem dúvida, mas o elenco parece ter sido montado de propósito. Não tem nem pé nem cabeça, com jogadores que parecem ex-atletas, outros que vieram apenas para ganhar experiência, e um grupo que parece tudo, menos um time

Com ênfase em Ronaldo, a matéria diz que o mandatário conseguiu envergonhar o clube em uma espécie de 'vingança'. Afirma, ainda, que a goleada sofrida apenas expôs todos os problemas que ficaram claros ao longo da temporada.

Ronaldo conseguiu rebaixar o Real Valladolid e envergonhá-lo diante da Espanha... É sua vingança por não sentir apoio dos torcedores, da imprensa e das instituições, por não ver gente comprando lanches no Zorrilla [estádio do Valladolid], nem camisetas a 90 euros, por não receber propriedades públicas de presente, nem ver todos dançando conforme sua música

O Real Valladolid já estava virtualmente rebaixado há muito tempo, e no Villamarín [estádio do Betis] isso foi confirmado matematicamente após uma partida em que ficaram evidentes todos os problemas que assolaram a equipe durante a temporada: falta de contundência e qualidade

O texto termina como uma dura mensagem a Ronaldo, classificando-o como 'uma das piores coisas que aconteceram ao clube'.

Houve um tempo em que Ronaldo foi admirado, mas agora, com o passar do tempo, será lembrado como uma das piores coisas que aconteceram ao clube. Só que o brasileiro não percebe um pequeno detalhe: a entidade, com seus 97 anos, existia antes de sua chegada e sobreviverá à sua passagem...

Ronaldo faz história, negativamente

É a terceira vez que o Valladolid cai para a segunda divisão em cinco anos, ou desde que Ronaldo assumiu como sócio majoritário do clube, em 2018. As outras quedas aconteceram nas temporadas 2020/21 e 2022/23.

É a pior campanha da história do Valladolid na La Liga. Em 97 anos de história, o time nunca tinha perdido tantas vezes em uma edição de campeonato, incluindo primeira, segunda e terceira divisões. Por enquanto, a equipe soma 25 derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

Ao longo da campanha do descenso, Ronaldo foi alvo frequente de protestos dos torcedores, que cobravam mais reforços de peso e a presença do dirigente no dia a dia do clube. Em novembro do ano passado, Ronaldo revoltou os torcedores após ter jogado uma partida de tênis no mesmo momento em que o time era derrotado pelo Getafe.