À espera de Dorival, Corinthians abre preparação para encarar Flamengo

Após a vitória sobre o Racing-URU, o Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. À espera do técnico Dorival Júnior, o elenco deu início à preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Nas últimas horas, o Timão acertou com Dorival. As partes fecharam acordo até o fim de 2026, e o anúncio oficial pode acontecer ainda nesta sexta-feira. Existe a chance do treinador comandar a atividade deste sábado, mas ele ainda depende do registro no BID da CBF para estar à beira do gramado contra o Flamengo. O clube tem até às 19h (de Brasília) desta sexta-feira para regularizar o técnico.

As atividades da manhã desta sexta-feira, assim, ainda foram comandadas pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória o Racing-URU realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Os demais atletas, por sua vez, foram ao campo após uma ativação na academia. Depois do aquecimento, Orlando Ribeiro comandou dois jogos de enfrentamento em campo reduzido.

Para o duelo contra o Flamengo, o Corinthians terá praticamente força máxima. O único desfalque é Rodrigo Garro, que segue em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Talles Magno, que foi baixa no duelo de meio de semana por estar se recuperando de um quadro de pneumonia, é dúvida.

O elenco alvinegro encerra a preparação para o confronto na tarde deste sábado. O Corinthians visita o Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

O Timão ocupa a sexta colocação na tabela da Série A, com sete pontos conquistados. A equipe alvinegra vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, no último fim de semana.