Vôlei Renata x Suzano: onde assistir ao duelo pela Superliga masculina

O Vôlei Renata volta às quadras para tentar confirmar a passagem para mais uma final da Superliga Masculina. Neste sábado, o time campineiro faz a segunda partida da semifinal contra Suzano, às 21h (de Brasília), na Grande São Paulo, precisando de uma vitória por qualquer placar para selar seu lugar na decisão do torneio nacional.

ONDE ASSISTIR



O duelo terá transmissão do Sportv 2, da VBTV e da CBN Campinas.

Na última terça-feira, no primeiro jogo da série, os campineiros levaram a melhor diante de sua torcida ao vencerem por 3 a 0, em partida cheia de emoções e um set com 55 minutos de duração, até agora o mais longo da Superliga 24/25. Caso seja necessário, o terceiro jogo entre as equipes acontece na próxima terça, novamente no Taquaral.

"Foi um jogo de playoff, definido nos detalhes. Não avalio como importante um 3 a 0. Nós nos recuperamos de um início ruim, entramos um pouco tensos no jogo, eles entraram com um ataque muito bom no primeiro set. No segundo e terceiro sets, o time já estava com mais confiança, mais solto e fizemos tudo muito bem. É importante começar ganhando, mas não tem nada definido ainda," observa Horacio Dileo, técnico do time campineiro.

"Vamos ter que apresentar uma continuidade do que estamos fazendo. Espero que tudo o que fizemos em casa possamos fazer melhor na casa deles. É um ginásio muito difícil para jogar, cabe muita gente, com uma torcida muito animada e que sempre apoia muito o time. Vai ser um jogo muito bonito para quem for assistir e é muito bonito para nós que vamos jogar. Quem fizer o melhor jogo vai levar", acrescenta o treinador.

O Vôlei Renata embarcou para Suzano na manhã desta sexta-feira. Na Arena Suzano, o treinador campineiro comanda mais dois treinamentos, que encerram a preparação para o duelo.

"O saque e o ataque, para mim, são os dois fundamentos que definem o jogo. Os outros fundamentos são complementares do saque e do ataque. Quem trabalha melhor esses dois fundamentos tem uma vantagem sobre o outro time. As duas equipes são parecidas nessa questão. Sabemos da qualidade que tem do outro lado, mas vamos conscientes de lutar por cada bola", encerra Dileo.