Sem Camavinga, Real Madrid anuncia lista dos relacionados para a final do Copa do Rei

Nesta sexta-feira, o Real Madrid divulgou a lista dos jogadores relacionados para a grande final da Copa do Rei contra o Barcelona. A decisão acontece neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja.

A novidade da lista foi a ausência do francês Eduardo Camavinga, diagnosticado com uma ruptura completa no tendão do músculo adutor da perna esquerda, nesta quinta-feira. O meia se machucou nos acréscimos da partida contra o Getafe, na última quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Assim, Camavinga se junta a Daniel Carvajal e Éder Militão como os desfalques do técnico Carlo Ancelotti para a final deste sábado. O Real Madrid ainda divulgou que os três jogadores viajaram até Sevilha com a delegação do clube e vão acompanhar a partida no estádio.

Neste sábado, o Real Madrid busca seu 21º título da Copa do Rei e sua primeira vitória contra o Barcelona na temporada. Vice da Supercopa da Espanha, eliminado da Liga dos Campeões e em 2º no Campeonato Espanhol, a equipe do técnico Carlo Ancelotti mira garantir pelo menos uma taça em 2024/25.

Confira os relacionados do Real Madrid para a final da Copa do Rei

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin e Fran González



Laterais: Lucas Vázquez, Fran García e Ferland Mendy



Zagueiros: David Alaba, Antonio Rudiger, Raúl Asencio e Jesús Vallejo



Meias: Jude Bellingham, Luka Modric, Arda Guler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos



Atacantes: Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick