La Liga sem VAR teria líderes invertidos e Real bem à frente do Barça; veja

Um levantamento feito pelo jornal catalão "Sport" mostra que o Real Madrid seria o líder disparado do Campeonato Espanhol caso não houvesse VAR na competição.

O que aconteceu

O jornal reúne todas as interferências de gols feitas pelo VAR ao longo da competição e mostra quais seriam os resultados dos jogos caso o árbitro de vídeo não existisse. No empate de 1 a 1 entre Atlético e Real pela oitava rodada, por exemplo, o time merengue teria vencido por 1 a 0 não fosse o gol de Ángel Correa validado pelo vídeo após o impedimento marcado pelo bandeira.

Na classificação sem o VAR (veja mais abaixo), o Real Madrid apareceria na primeira colocação com 79 pontos, sete a mais do que na tabela atual. Já o Barça, que lidera a competição com 76 pontos, cairia para a vice-liderança, com 71. Já o Atlético de Madri, terceiro colocado com 66, estaria com 70 pontos sem a utilização do árbitro de vídeo.

O Campeonato Espanhol está com 33 rodadas disputadas. Com apenas mais cinco pela frente, o Barcelona só depende de si e pode até se dar o direito de tropeçar em uma das rodadas para seguir à frente do Real Madrid, mesmo se o arquirrival vencer todas as suas partidas.

Barcelona e Real Madrid só voltam a campo pela La Liga no fim de semana de 3 e 4 de maio. Antes, eles se enfrentam pela decisão da Copa do Rei, amanhã (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja. O time catalão ainda joga a primeira semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, na quarta-feira (30), antes de visitar o Valladolid no sábado (3), pelo Espanhol, enquanto o Real terá a semana livre até o jogo de domingo (4), contra o Celta.

Barça e Real ainda se encontram pela 35ª rodada da Liga em jogo que pode ajudar a definir o campeão da temporada 2024/25, marcado para o dia 11 de maio, no Estádio Olímpico de La Cartuja. No clássico do primeiro turno, o time catalão humilhou o arquirrival e aplicou uma goleada de 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, gols de Lewandowski (2), Raphinha e Yamal.

Classificação atual da La Liga

Barcelona: 76 pontos Real Madrid: 72 pontos Atlético de Madrid: 66 pontos Athletic Club: 60 pontos Real Betis: 54 pontos Villarreal: 52 pontos* Celta de Vigo: 46 pontos Osasuna: 44 pontos Mallorca: 44 pontos Real Sociedad: 42 pontos Rayo Vallecano: 41 pontos Getafe: 39 pontos Espanyol: 39 pontos* Valencia: 39 pontos Sevilla: 37 pontos Girona: 35 pontos Alavés: 34 pontos Las Palmas: 32 pontos Leganés: 30 pontos Real Valladolid: 16 pontos

Classificação sem o VAR