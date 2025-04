Corinthians: Conselho Fiscal recomenda reprovação das contas de 2024

O Conselho Fiscal do Corinthians recomendou a reprovação das contas de 2024 da gestão Augusto Melo.

O que aconteceu

O balanço enviado pela diretoria foi votado por três responsáveis: Haroldo José Dantas da Silva, Claudio Luiz Senise e Paulo Schmidt Pimentel. Entre eles, estão aliados de Augusto Melo no último processo eleitoral. Todos votaram pela reprovação das contas.

Os documentos enviados pela diretoria apontaram aumento da dívida. O saldo devedor do Corinthians foi ampliado em R$ 257 milhões no último ano, chegando a R$ 2,5 bilhões no total.

Além disso, o termo "gestão irregular ou temerária" é mencionado no documento, com base no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte: "Atuar com inércia administrativa na tomada de providências que assegurem a diminuição dos défices fiscal e trabalhista" e "não divulgar de forma transparente informações de gestão aos associados e torcedores".

As contas ainda serão votadas pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. A reunião acontecerá na próxima segunda-feira.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, recomenda a reprovação do balanço geral e demonstração da conta de receita e despesa do exercício de 2024. Trecho do documento

Auditoria sugere reabertura de contas

Em nota, o Corinthians afirma que a GF Brasil Auditoria & Consultoria, empresa que auditou as contas do ano passado, sugeriu a reabertura das contas de 2023, da gestão de Duílio Monteiro Alves. Os valores apresentados pelo último presidente do Timão foram aprovados há um ano.

No parecer, a GF Brasil aponta que deixou-se de apresentar um valor de contingência tributária de R$ 191 milhões.

Diante deste fato e atendendo a orientação técnica, o Presidente da Diretoria, Augusto Melo, solicitou a respectiva reabertura e republicação do balanço de 2023. Tal medida se faz necessária para realizar o correto apontamento das pendências tributárias que existiam no ano de 2023 e que não foram devidamente contabilizadas.