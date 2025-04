Arboleda segue em tratamento e desfalca São Paulo contra o Ceará pelo Brasileiro

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em processo de recuperação, o zagueiro Arboleda desfalcará o clube paulista no duelo que ocorre neste sábado, no Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

"O zagueiro Arboleda, com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, fez trabalhos individualizados e seguirá fora da delegação", declarou o Tricolor.

Isso porque no intervalo da partida contra o Alianza Lima, o defensor foi substituído por Luis Zubeldía após sentir um desconforto na coxa esquerda.

O São Paulo confirmou que o defensor equatoriano não teve nenhuma lesão diagnosticada, mas o núcleo de saúde do clube entende que o jogador vem lidando com uma sobrecarga física que pode acabar se transformando em lesão se o mesmo não for preservado.

Desta maneira, Arboleda é o quinto jogador presente no departamento médico do São Paulo. Lucas (dores no joelho direito), Oscar (lesão muscular na coxa esquerda), Pablo Maia (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) são os outros quatro nomes que seguem de fora.

Desta forma, a escalação do Tricolor deve contar com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco, Ruan (Sabino); Cédric Soares, Alisson, Bobadilla, Matheus Alves, Enzo Díaz; Lucas Ferreira, André Silva, Ferreirinha.