PSG para em muralha, cai para o Nice e perde chance de ser campeão invicto

O Paris Saint-Germain não será campeão francês invicto. A equipe, que já havia garantido o título há algumas rodadas, foi derrotada em casa pelo Nice por 3 a 1 nesta sexta-feira, perdendo o primeiro jogo na competição faltando apenas três partidas para o fim.

Os gols dos visitantes foram marcados por Sanson (duas vezes) e Ndayishimiye. Fabián Ruiz diminuiu para os donos da casa. O destaque da partida foi o goleiro Burka, do Nice, que fez milagres.

O PSG permanece com seus 78 pontos em 31 jogos, enquanto o Nice subiu à quarta colocação, com 54 pontos e o mesmo número de partidas.

Agora, o Paris Saint-Germain foca no primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Nesta terça, a equipe visita o Arsenal, às 16h (de Brasília). O Nice volta a campo no dia 2 de maio contra o Reims, às 15h45, pelo Campeonato Francês.

Gols do jogo

O Nice abriu o placar aos 35 minutos de jogo. Sanson recebeu em profundidade após passe de Bouanani e finalizou na saída do goleiro. Porém, seis minutos depois, Dembélé achou grande enfiada para Fabián Ruiz, que girou e chutou firme para igualar o marcador.

Na segunda etapa, com apenas 22 segundos, Sanson aproveitou cruzamento de Clauss e fez o segundo do Nice e seu segundo tento no duelo. Por fim, aos 25, Ndayishimiye fez de cabeça e encerrou a contagem.