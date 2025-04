Time da NFL, Patriots visita CT do Fla e presenteia 'torcedor' Léo Ortiz

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo recebeu uma visita especial na manhã de hoje no CT Ninho do Urubu. O New England Patriots, time da NFL — a liga de futebol americano dos EUA — esteve no local para se encontrar com seu torcedor ilustre, o zagueiro Léo Ortiz.

O que aconteceu

O defensor é fã do esporte e da equipe de Massachusetts. Nas últimas férias, inclusive, ele esteve num jogo do Patriots no Gillette Stadium e presenteou o dono da franquia, Robert Kraft, com uma camisa do Rubro-Negro com seu nome.

Agora foi a vez do time da NFL retribuir a gentileza. Uma dirigente esteve na visita junto com o mascote do New England e uma equipe de filmagem. Ortiz e o departamento de Comunicação e Marketing do Fla receberam os norte-americanos e gravaram conteúdos.

Em janeiro, durante a pré-temporada do Flamengo nos EUA, Ortiz explicou sua paixão pela NFL. Ele tratou a experiência no jogo do New England Patriots como "inesquecível".

Muito feliz de estar aqui, é minha primeira pré-temporada com o Flamengo. Passei boa parte das minhas férias aqui e tive a oportunidade de levar algumas camisas do Flamengo para esse jogo. Foi um dia inesquecível para mim que sou torcedor, estar perto e entregar uma camisa do Flamengo foi marcante

Léo Ortiz

Novo jogo em setembro no Brasil

Léo Ortiz com dono da franquia do Patriots, Robert Kraft, em jogo da NFL nos EUA Imagem: Reprodução / Instagram

A NFL realizará uma nova partida no Brasil em setembro deste ano, novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O primeiro jogo da história da liga norta-americana aconteceu em 2024 também na casa corintiana e foi sinônimo de sucesso. Na ocasião, se enfrentaram Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Agora, o mandante será o Los Angeles Chargers. O adversário, porém, ainda não foi anunciado e o Patriots vive a expectativa de ser o escolhido. O time, inclusive, foi autorizado pela liga a realizar o marketing no Brasil.

O Rio de Janeiro também já manifestou o interesse de receber uma partida da NFL. Ainda não há uma resposta, mas o prefeito Eduardo Paes sinaliza o Maracanã ou o Nilton Santos como estádios para sediar um jogo em 2026.