Mais que Ramón, menos que Tite: Dorival receberá até R$ 2 mi no Corinthians

Acertado com o Corinthians, o técnico Dorival Júnior terá um salário próximo de R$ 2 milhões no clube paulista, informou Samir Carvalho, na Live do Clube.

De acordo com o colunista, o valor é superior ao salário de Ramón Díaz e inferior ao que foi oferecido pelo Corinthians a Tite.

Informação que eu tenho do salário do Dorival Júnior: R$ 1,8 milhões por mês. Com alguns gatilhos, comissão técnica, não vai passar de R$ 2 milhões. O Ramón Díaz ganhava R$ 1,5 mi. Para o Tite, fecharia em R$ 3 milhões.

Samir Carvalho

Após dias de negociação, o acordo foi selado entre Corinthians e Dorival nesta sexta-feira (25), após nova reunião entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, Dorival e seu empresário, Edson Khodor. O contrato do treinador com o Timão será válido até o final de 2026.

O Corinthians chegou a tentar nos últimos dias o retorno de Tite. O técnico acertou bases salariais com o Timão, mas desistiu do acordo após sofrer com problemas de saúde. O clube alvinegro voltou a fazer contato com Dorival, que já havia sido procurado logo após a demissão de Ramón.

'Dorival quis muito': Corinthians teve briga interna para contratar técnico

Em um cenário de problemas políticos no Corinthians, a vontade de Dorival Júnior foi importante para o acerto entre as partes. Na Live do Clube, Samir Carvalho e Vitor Guedes analisaram os bastidores da negociação.

Samir: Dorival queria muito o Corinthians

O Augusto Melo estava sofrendo pressão de investidores para contratar outro nome. Um deles era o Luís Castro, e o outro é um técnico empregado - duas negociações muito difíceis de fechar. [...] O Corinthians deu uma travada nas negociações. E o Fabinho não estava gostando nada, porque ele queria fechar com o Dorival.

O Dorival só é técnico do Corinthians porque ele quis muito. Ajustaram os valores, o Augusto Melo sofreu pressão para trazer outro técnico. O Dorival queria muito o Corinthians. Por isso, ele é técnico do clube. Mas é impressionante que no Corinthians nada é fácil.

Samir Carvalho

Vitão: Sucessão de Ramón foi mal conduzida

O Ramón [Díaz] não foi mandado embora depois do Paulistão porque ganhou do Palmeiras. Então, havia uma chance real de ser mandado embora. Teve muito tempo de se trabalhar com planos A, B e C, de se alinhar, deixar as coisas azeitadas. Então, o clube trabalhou muito mal nessa sucessão.

E ajuda a trabalhar mal dessa vez a fragilidade política do Augusto Melo porque a hora de contratar técnico é quando não pode perder conselheiro. [...] Então, não dá para pensar só na questão técnica, com o Fabinho Soldado. [...] Foi mal conduzida a situação, ainda que o fim da história seja positivo. Acho que o Dorival Júnior era o melhor cara no mercado possível.

Vitor Guedes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.