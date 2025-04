Técnico do Barcelona projeta final contra o Real Madrid e ignora má fase do rival

Às vésperas da final da Copa do Rei contra o Real Madrid, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, despistou a pressão sobre o favoritismo na decisão e exaltou o nível do rival, o colocando como um dos melhores do mundo.

"Temos que aproveitar, a equipe é muito jovem e temos que aproveitar. Vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Não existe isso de favoritos. Queremos que a partida comece logo. Queremos lutar por esse título", disse.

Sobre a postura que sua equipe irá adotar, o alemão usou de exemplo as duas últimas partidas do Barcelona, e destacou a confiança que tem no elenco.

"Quando vejo como a equipe treina e se esforça, isso me dá confiança e me permite acreditar nos jogadores. Eles também percebem que têm essa confiança. Eu acredito neles. Damos tudo de nós. Temos uma ideia clara de como queremos jogar. Vocês viram isso contra o Mallorca, contra o Celta, que viramos o jogo, sempre lutamos até o fim. Amanhã será igual", afirmou.

Diferentemente do último duelo entre os clubes, os catalães vão jogar diante da sua torcida. O treinador espera que este seja o "trunfo" para conquistarem sua segunda taça na temporada.

"É sempre melhor jogar com os torcedores do que sem eles. É uma final, contra o Real Madrid. O estádio está com uma cara incrível e temos que aproveitar amanhã, o dia e a partida. Temos que dar tudo de nós. Temos que lutar por isso. Iniciamos uma jornada no começo da temporada e temos a chance de conquistar três títulos, mas sabemos que será difícil", concluiu.

O último confronto entre ambos foi pela final da Supercopa da Espanha, em que o Barça levou a melhor por 5 a 2.

O zagueiro Ronald Araújo também participou da coletiva e fez questão de exaltar o respeito que o grupo tem pelo adversário.

"O Real Madrid é uma grande equipe, com ótimos jogadores em todas as posições e com um grande treinador. Eles conquistaram o que conquistaram e nós os respeitamos", declarou o uruguaio.

A decisão da Copa do Rei será no Estádio Olímpico de La Cartuja, o Barça enfrenta o Real Madrid às 17h (de Brasília), neste sábado.