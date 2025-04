Palmeiras se reapresenta com Bruno Rodrigues e três novidades após Liberta

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira na Academia de Futebol após a vitória contra o Bolívar, em La Paz, pela Copa Libertadores, e tem quatro boas notícias do departamento médico.

O que aconteceu

Bruno Rodrigues, Mayke, Murilo e Raphael Veiga iniciaram o processo de transição física. Cada atleta tem um cronograma estipulado de cargas e metas para cumprir antes de participarem de trabalhos com o restante do elenco.

Bruno Rodrigues passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em janeiro de 2024 e só voltou a treinar em campo nesta semana. Os outros atletas tinham lesões mais tranquilas: Mayke (lesão na coxa esquerda), Murilo (lesão na coxa direita) e Veiga (luxação no ombro esquerdo).

Richard Ríos, preservado do jogo na Bolívia por um edema na coxa esquerda, treinou normalmente e deve voltar ao time contra o Bahia no fim de semana.

Já Vitor Roque, também poupado, com dores no tornozelo esquerdo, seguiu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Os jogadores que atuaram mais minutos em La Paz fizeram trabalhos regenerativos. O restante do elenco foi a campo e, com o complemento de atletas da base, participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas.

O Palmeiras volta a campo no domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

A equipe lidera de forma isolada a competição com 13 pontos conquistados. São quatro vitórias e um empate em cinco partidas.