Brasileiros marcam, Al-Hilal atropela Gwangju e vai à semifinal da Champions da Ásia

Nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Hilal duelou com o Gwangju no King Abdullah Sports City e goleou por 7 a 0. Os gols foram marcados por Milinkovi?-Savi?, Marcos Leonardo, Al-Dawsari, Aleksandar Mitrovi?, Malcom, Nasser Al-Dawsari e Abdullah Al-Hamdan.

Com o resultado positivo, o time comandado por Jorge Jesus se classificou à semifinal da competição. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre Al-Ahli e Buriram United para saber quem irá enfrentar. O Gwangju, por sua vez, se despede do torneio.

O Al-Hilal retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Al-Raed, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A bola rola às 13h15 (de Brasília), no King Abdullah Sport City Stadium. Do outro lado, o Gwangju encara o Ulsan Hyundai na sexta-feira (2), pela 11ª rodada do Campeonato Coreano. O jogo está marcado para às 7h30, no Ulsan Munsu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???? ?????? ??????? (@alhilal)

O placar foi aberto logo cedo, aos seis minutos, com Milinkovi?-Savi?. O atacante aproveitou o escanteio cobrado por Al-Dawsari e desviou de cabeça para o fundo das redes.

Já aos 25 minutos da etapa inicial, Marcos Leonardo recebeu o passe rasteiro de Malcom e, de primeira, completou para o fundo das redes.

Aos 33, ainda do primeiro tempo, Al-Dawsari dominou a enfiada de bola de Marcos Leonardo, puxou o contra-ataque e, cara a cara com o goleiro, finalizou rasteiro.

Até que aos dez minutos da etapa final, Milinkovi?-Savi? cruzou para Mitrovi? chutar de primeira para marcar.

Aos 34, foi a vez do brasileiro Malcom fazer o quinto da equipe. O jogador fez bonita tabela com Mitrovi?, invadiu a área e bateu rasteiro.

Cinco minutos depois, Al-Dawsari ampliou a goleada. Mohamed Ibrahim Kanno tocou para o lado e encontrou o companheiro, que contou com um desvio em sua finalização para marcar o sexto.

Abdullah Al-Hamdan foi quem fez o sétimo e último gol do Al-Hilal. Aos 43, o atleta dominou e finalizou no lado esquerdo do goleiro Kim Kyung-min.