Flamengo espera aproveitar fragilidade do Corinthians na metade inicial dos jogos

O Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo no esperado clássico das maiores torcidas do futebol brasileiro. Um detalhe pode ajudar o Rubro-Negro no duelo marcado para o estádio do Maracanã, às 16 horas: os problemas do rival na metade inicial dos jogos.

O ponto-chave da partida pode estar no primeiro tempo do confronto. Nos cinco jogos da competição nacional, o Corinthians levou seis gols. Quatro deles (66,6%) foram registrados no primeiro tempo das partidas.

O grande problema é que o Flamengo não rendeu tão bem no período de fragilidade corintiana. Antes do intervalo, nas cinco rodadas iniciais do Brasileirão, o Flamengo marcou 4 dos seus 11 gols no Brasileirão (36,3%).

O Flamengo vai fazer somente seu terceiro jogo como mandante no Brasileirão. Até o momento, soma uma vitória e um empate. Como visitante, o Corinthians ainda não venceu na competição, com um empate e uma derrota.