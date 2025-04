Lucas, Oscar e Pablo Maia trabalham com bola e avançam em recuperação no São Paulo

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em processo de transição, Lucas, Oscar e Pablo Maia trabalharam com bola e avançaram em suas respectivas recuperações.

"Lucas (trauma no joelho direito) fez parte dos trabalhos com o grupo atuando como curinga, além de seus exercícios específicos da transição", escreveu o clube paulista.

O retorno de Lucas aos gramados está cada vez mais próximo. Ele desfalca o São Paulo desde a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março. Na ocasião, o camisa sete saiu de campo no final do segundo tempo. A tendência é que o meia possa voltar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Náutico, na próxima terça-feira.

"O meia Oscar também foi ao campo, onde realizou exercícios com bola sob a supervisão do fisioterapeuta Betinho e uma corrida. O camisa 8 se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda", continuou.

Na partida do dia 02/04, pela estreia da Libertadores, Oscar iniciou na equipe titular de Zubeldía e jogou no sacrifício na vitória de 1 a 0 sobre o Talleres. Após o duelo, o próprio atleta, que deixou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo, revelou que não estava em plenas condições físicas e, desde então, se recupera no CT da Barra Funda.

"O volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, mudou de estágio e passou a trabalhar no gramado com a preparação física, juntando-se a Lucas na etapa de transição", complementou.

Pablo Maia teve de ser submetido a um procedimento cirúrgico após se machucar no duelo com o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Acreditava-se que o volante só voltaria aos gramados no segundo semestre, porém, pela velocidade de sua recuperação, seu retorno pode, sim, ser antecipado.

O Tricolor volta a campo neste sábado para enfrentar o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).