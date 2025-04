Carlos Prates projeta furada de fila por title shot após UFC Kansas City

Neste sábado (26), Carlos Prates subirá no octógono do UFC Kansas City para medir forças com Ian Machado Garry, em seu segundo 'main event' consecutivo na organização. Embalado após conquistar quatro vitórias por nocaute seguidas nas suas primeiras apresentações no Ultimate, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' acredita que um novo triunfo, desta vez sobre o prospecto irlandês, pode ajudá-lo a cortar caminho rumo ao topo da divisão dos meio-médios (77 kg) da liga.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Carlos Prates analisou o momento vivido por ele desde sua estreia no UFC, em fevereiro do ano passado, e projetou uma possível 'furada de fila' na corrida por uma disputa de título na categoria que atualmente é comandada pelo campeão Belal Muhammad. Para isso, o brasileiro - número 13 no ranking até 77 kg do Ultimate - entende que precisa mais que vencer Ian Garry neste sábado, mas também convencer.

"Depende da forma que eu vencer ele (Garry). Se for uma luta que eu vença nos cinco rounds, eu acho que ainda teria que fazer mais uma luta - talvez com o Sean Brady, Leon Edwards ou o perdedor de Jack Della Maddalena e Belal Muhammad - para conseguir o 'title shot'. Mas se eu chegar lá e nocautear ele no terceiro round, segundo round, acredito que eu teria que ser o próximo. Acho errado 'cortar a fila' do Shavkat (Rakhmonov)? Acho errado! Mas são business (negócios) e, no fundo, eu acho que venderia mais que ele em uma luta contra o Belal Muhammad", analisou Prates.

Feito inédito pode ajudar

Sendo assim, o paulista vai atrás de uma façanha nunca antes feita por outro lutador: nocautear ou finalizar Ian Machado Garry no MMA profissional. Até o momento, o único atleta que conseguiu derrotar o jovem irlandês de 27 anos foi Shavkat Rakhmonov, segundo colocado no ranking meio-médio do UFC e, em tese, principal favorito para a vaga de desafiante após a próxima disputa de cinturão, entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, marcada para o dia 10 de maio.

O lutador do Cazaquistão, no entanto, venceu Garry apenas na decisão dos juízes após uma batalha de cinco rounds. A partir desse histórico e do seu retrospecto de sucesso até aqui no Ultimate é que Carlos Prates se apega antes de subir no octógono montado na arena 'T-Mobile Center', em Kansas City.

"Ninguém fez isso com o Ian Garry, ninguém nocauteou, ninguém finalizou o Ian Garry. Eu venho de quatro nocautes, quatro bônus, dois 'main events', batendo em todo mundo, 12 vitórias seguidas, 11 nocautes, dez no primeiro round, se eu não me engano... Então, os números falam por si. Eu vou bater muito nele, vou nocautear ele até o terceiro ou quarto round, e eu acho que teria que ser eu (a lutar pelo cinturão na sequência). Mas eu sou um cara que não tem pressa, eu gosto de viver esse momento. Está tranquilo, eu sei que vou ser campeão, que as coisas vão chegar. Se tiver que fazer mais uma luta também, a gente faz - uma, duas, quantas o UFC mandar", concluiu o paulista.

Aos 31 anos de idade, Carlos Prates vive o melhor momento de sua carreira. Dono de um cartel de 21 vitórias e seis derrotas no MMA profissional, o brasileiro ostenta uma invencibilidade que já dura 11 lutas. Neste período, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' conquistou incríveis dez triunfos por nocaute ou nocaute técnico. Resta saber se neste sábado, diante de Ian Machado Garry, o paulista vai manter o retrospecto recente e se tornar o primeiro a nocautear o irlandês.

