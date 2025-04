Slot freia euforia por título no Liverpool e pede foco: 'Nunca teve jogo fácil no Inglês'

A um empate da conquista do título e com uma margem de frente de 12 pontos para o Arsenal, segundo colocado, Arne Slot, técnico do Liverpool, tem se preocupado mais em frear a euforia pela iminente conquista do Campeonato Inglês do que propriamente ter de fazer ajustes na equipe. Em coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador holandês procurou lembrar as dificuldades da competição e afirmou que o campeonato "ainda" não acabou.

O jogo mais esperado da rodada vai ser neste domingo, contra o Tottenham, e o comandante usou o discurso da cautela para manter seus atletas concentrados na partida, que terá como palco o Anfield.

"É uma grande responsabilidade porque sabemos que a última vez que este clube ganhou a Liga foi na época da Covid. Estão todos ansiosos pelo domingo, mas sabemos que ainda tem trabalho a ser feito. Precisamos somar ainda pelo menos um ponto", afirmou.

Restando cinco jogos para o término do Campeonato Inglês, a situação do Liverpool é para lá de confortável. A equipe contabiliza 79 pontos, ostenta 79% de aproveitamento e venceu 24 das 33 partidas que disputou. Nesta campanha, o time vermelho perdeu apenas duas vezes e empatou ainda sete compromissos. O Arsenal, que ficou no 2 a 2 com o Crystal Palace no meio de semana, é o seu perseguidor mais próximo na tabela de classificação (67).

Diante da iminente conquista, Slot aproveitou a coletiva para pedir o apoio de seu torcedor no confronto com o Tottenham. "Espero que os torcedores nos apoiem da melhor maneira possível. Que eles estejam cientes de que ainda precisamos conquistar um ponto para conseguir nosso objetivo", afirmou o treinador.

Slot está prestes a se tornar o 12º técnico - e o primeiro holandês - a levantar o maior prêmio do futebol local. Questionado sobre o nível do campeonato deste ano, ele colocou o torneio como um dos mais competitivos dos últimos tempos. "Na minha opinião, é uma liga muito difícil, porque foi isso que vivi aqui. Nunca houve um jogo fácil. Sempre foi muito difícil vencer, mas talvez isso diga algo sobre nós", acrescentou.