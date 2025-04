Ex-jogador do Manchester United, Evra assina com a PFL e tem estreia no MMA marcada

Em meados de 2019, Patrice Evra pendurou as chuteiras e colocou um ponto final em uma carreira consagrada no futebol profissional. Mal sabia o lateral-esquerdo, entretanto, que seis anos depois, já aos 43 anos de idade, estaria iniciando sua trajetória em uma nova modalidade. Nesta sexta-feira (25), o ex-jogador que marcou época no Manchester United e na Seleção Francesa assinou um contrato com a PFL e teve os detalhes de sua estreia nas artes marciais mistas definidos.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a 'Professional Fighters League' anunciou a novidade. A empresa, inclusive, já definiu os detalhes da estreia de Evra. O jogador de futebol entrará em ação no dia 23 de maio, no card com sede em Paris (FRA), na 'Accor Arena'. Seu adversário, porém, ainda não foi definido pela liga. Por não ter tanta experiência com os esportes de combate, o debute de Patrice será disputado no MMA amador.

"Patrice Evra faz sua estreia no MMA da PFL no card da PFL em Paris, no dia 23 de maio.O ex-jogador do Manchester United e dos Les Bleus (Seleção Francesa) entrará na 'SmartCage' pela primeira vez dentro da 'Accor Arena' em apenas quatro semanas!", destacou o perfil oficial da organização nas redes sociais.

Luis Suárez como rival?

Em sua carreira como jogador, Evra acumulou grandes títulos, como a Premier League (5x), Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Mas além das glórias, o lateral-esquerdo também construiu uma rixa com um atleta específico: Luis Suárez. O histórico de inimizade parece não ter ficado no passado e faz com que o francês mire o artilheiro uruguaio como seu rival na estreia no MMA.

"Notícia de última hora! Estou oficialmente treinando para minha primeira luta na PFL. Eles vão escolher meu adversário. Me perguntaram quem eu gostaria de enfrentar e eu disse: 'Luis Suárez'. Pago do meu bolso, ele pode até me morder", ironizou o francês, através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Quando atuavam no Manchester United e Liverpool, respectivamente, Evra e Suárez eram rivais constantes nos gramados. Em uma partida, porém, a rixa aumentou consideravelmente após o francês acusar o atacante de ter lhe direcionado insultos racistas. O 'tira-teima' ideal para Patrice seria dentro do cage. Mas apesar do desejo, a possibilidade é remota, visto que o jogador uruguaio ainda segue em atividade e tem contrato com o clube Inter Miami.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PFL Europe (@pfleurope)

BREAKING: I'm officially training for my first fight with @PFLEurope. They will pick my opponent...

They asked who I wanna face. I said:

Luis Suárez.

I'll pay out of pocket.

He can even bite me.

- Patrice Evra (@Evra) April 25, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok