Ronaldinho e mais craques promovem seletivas diferentonas com testes e IA

Ronaldinho Gaúcho, Julio César, Luiz Gustavo e Tamires estão engajados na formação e descoberta de novos talentos no futebol. Eles participam de projetos alternativos que, diferentemente das tradicionais peneiras, contam com a tecnologia como aliada com plataformas online e até aplicativos que utilizam de Inteligência Artificial.

Futuros Ronaldinhos?

Ronaldinho lançou neste ano o Manual do Bruxo para repassar seu legado à próxima geração. A iniciativa é um ecossistema de ensino que selecionará talentos em três fases: os participantes recebem acesso a conteúdos para desenvolvimento e depois passam por um teste presencial para, no fim, o próprio pentacampeão escolher os principais talentos.

O projeto foi idealizado no Brasil, mas está aberto a jovens atletas de todos os países e já atingiu mais de 300 mil inscrições. Os alunos também poderão aprender com o analista tático Diego Vieira, que trabalha com jogadores profissionais como Endrick, Andreas Pereira e Talles Magno.

Ronaldinho Gaúcho durante "Desafio das Estrelas" de 2024 Imagem: Divulgação

É gratificante vermos o sucesso deste projeto, uma vez que buscamos proporcionar as mesmas chances a todos os jovens atletas. O Manual do Bruxo é um ecossistema de ensino que visa ajudar os alunos a conquistarem os seus sonhos no mundo do futebol com as dicas valiosas de um ídolo da seleção brasileira e do futebol mundial.

Leandro Almeida, VP de operações do Manual do Bruxo

App com IA

Já o ex-goleiro Júlio César é embaixador do aplicativo CUJU, uma "vitrine" que utiliza IA para análise e também possui o volante Luiz Gustavo, do São Paulo, como um dos desenvolvedores. O programa é uma espécie de scout que recorre à tecnologia para realizar avaliações dos jovens por meio de oito exercícios, baseados nos principais fundamentos do futebol.

Os usuários têm seus desempenhos ranqueados e recebem instruções de como melhorar. As atividades podem ser repetidas quantas vezes o atleta quiser e é possível tanto subir quanto descer posições na lista geral. O app foi desenvolvido para ajudar na visibilidade de futuras promessas.

O ex-goleiro Júlio César é embaixador do aplicativo Cuju, que tem o volante Luiz Gustavo, do São Paulo, como um dos desenvolvedores Imagem: Divulgação/Cuju

O CUJU é movido pela ideia de criar visibilidade, objetividade e condições iguais para todos no futebol. Grandes talentos em potencial são excluídos do processo de análise, mal avaliados ou simplesmente ignorados em todo o mundo. As soluções de IA não devem substituir olheiros e avaliações humanas. Em vez disso, os processos serão significativamente aprimorados e individualizados.

Sven Müller, CMO da ROGON, empresa por trás do aplicativo.

Futebol feminino

A lateral Tamires, do Corinthians e da seleção brasileira, é embaixadora do "Estrelas", voltado para o futuro do futebol feminino. O projeto seleciona, treina e encaminha para clubes e universidades jogadoras entre 9 e 17 anos.

Tamires é embaixadora do projeto Estrelas Imagem: Pri Fiotti/Projeto Estrelas

O programa está em sua terceira temporada, contempla atualmente 120 atletas e já beneficiou mais de 3 mil meninas. Até agora, 78 jogadoras foram chamadas por times times nacionais, inclusive da elite do Brasil, e internacionais.